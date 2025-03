Divisão Agro da Synerjet supera projeções em ano de estreia ao mercado Empresa vendeu e entregou seis aeronaves agrícolas em 2024; expectativa é aumentar faturamento e marcar presença nas principais feiras do setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h05 ) twitter

Divisão Agro da Synerjet Corp

A divisão Agro da Synerjet Corp. nasceu em abril do ano passado e já se tornou uma das empresas mais relevantes da aviação agrícola. Em 2024, a empresa superou as metas estabelecidas junto à Embraer ao vender e entregar seis EMB-203 Ipanema, bem como a comercialização de peças. Outro ponto de destaque é que a companhia já tem 160 clientes em sua carteira.

“O grande destaque foi o próprio debute da Synerjet no mercado. Para 2025, continuaremos fortalecendo nossa marca em contato com clientes nas principais feiras do setor”, garante Mateus Dallacqua, diretor de Vendas e Inovação. A companhia tem presença confirmada em três grandes eventos: Show Safra Mato Grosso, que acontece em Lucas do Rio Verde (MT) entre 24 e 28 de março; Agrishow, a maior do setor, em Ribeirão Preto (SP) entre 28 de abril e 2 de maio; e o Congresso de Aviação Agrícola do Brasil, realizado pelo Sindag em Cuiabá (MT) entre 19 e 21 de agosto.

Também para este ano, a divisão Agro da Synerjet pretende aumentar o número de peças e aeronaves vendidas, investindo também em inovações para o setor. “Queremos ser os protagonistas nas novidades. Sabemos que o nosso trabalho na aviação agrícola colabora com a alimentação, com a geração de energia e muito mais”, afirma Dallacqua.

‌



Uma dessas novidades foi anunciada em janeiro deste ano. A Synerjet se tornou representante da norte-americana Pyka para a comercialização na América Latina do Pelican Spray, uma aeronave desenvolvida para o setor agro 100% elétrica e totalmente autônoma. A empresa espera vender ao menos 20 unidades ainda em 2025.

Os serviços tanto de aviação executiva quanto de aeronaves agrícolas estão disponíveis nas bases de manutenção da Synerjet, localizadas no Aeroporto Catarina (São Roque/SP), Aeroporto Liberty (Goianápolis/GO), Medellín (Colômbia), e nos centros satélites na Argentina e no Chile.

‌



