Embraer amplia parceria com Avfuel para expandir uso de SAF

Embraer amplia parceria com Avfuel para expandir uso de combustível sustentável de Aviação (SAF) (Embraer)

A Embraer anunciou hoje um acordo importante com a Avfuel para expandir o uso do combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). As empresas ampliarão o abastecimento do Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, fornecido pela Avfuel, para uma carga por semana no Aeroporto Internacional de Melbourne Orlando (KMLB).

As empresas têm um acordo de abastecimento de SAF desde julho de 2021, com foco nas operações de voo da Embraer Aviação Executiva em Melbourne, na Flórida. A parceria original com a Avfuel entregou trimestralmente cerca de 30 mil litros de Neste MY Sustainable Aviation Fuel para a Sheltair MLB, FBO (operador de base fixa) que fornece serviços de armazenamento e abastecimento para a Embraer.

Com o acordo de abastecimento semanal vigente desde abril deste ano, nova parceria deverá resultar em mais de 900 mil litros de SAF entregues à Embraer em 2024, um aumento significativo em comparação aos anos anteriores. Cada entrega proporcionará uma diminuição de 19 toneladas métricas em emissões de carbono, resultando em uma redução de 570 toneladas métricas nas emissões anuais.

“A parceria da Embraer com a Avfuel e a Sheltair é um marco fundamental em nossa jornada em direção a operações neutras em carbono”, diz Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Nosso investimento contínuo em SAF demonstra nossa dedicação em reduzir as emissões hoje e em aproximar a indústria da meta de emissões líquidas de carbono zero até 2050.”

“A Embraer tem sido uma parceira constante na adoção do SAF desde o início. Estamos orgulhosos de desempenhar um papel na sua notável jornada de sustentabilidade, aumentando significativamente o fornecimento de SAF para ajudar a cumprir as metas de sustentabilidade da empresa. A equipe da Avfuel também estende sua gratidão à Sheltair pelo papel fundamental que desempenha em tornar este acordo possível, oferecendo serviços de manuseio e segurança de combustível líderes do setor”, afirma C.R. Sincock, II, Vice-Presidente Executivo da Avfuel.

“A Sheltair está satisfeita em apoiar a Embraer no manuseio e armazenamento dessas entregas de SAF. A colaboração entre Sheltair, Embraer e Avfuel demonstra nosso compromisso em atingir a meta de emissões líquidas de carbono zero até 2050. Combinando nossos conhecimentos e recursos, seremos capazes de manusear e armazenar as entregas semanais de SAF”, declara o Vice-Presidente Sênior de Operações FBO da Sheltair, Leonel Rivera.

O investimento da Embraer em SAF apoiará principalmente voos de demonstração, entregas e voos de produção em Melbourne. Além de seu investimento no combustível sustentável de aviação, a empresa continua a melhorar a eficiência de seu atual portfólio de aeronaves, a explorar tecnologias alternativas de propulsão com emissões baixas ou zero, e a oferecer compensação de carbono gratuita a novos clientes do Embraer Executive Care, por meio de sua parceria com a 4AIR. Estes esforços apoiam os compromissos de sustentabilidade da empresa, que incluem alcançar operações neutras em carbono até 2040 e aviação com emissões líquidas de carbono zero até 2050, alinhado com o compromisso Fly Net Zero da indústria.

Sobre a Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 54 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 12 anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor. Para mais informações, visite executive.embraer.com.

Sobre a Neste MY Sustainable Aviation Fuel™

Agora disponível comercialmente, o SAF é a forma mais eficaz de reduzir a pegada de carbono das viagens aéreas. O Neste MY SAF pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 80%* em comparação ao combustível fóssil de aviação, se usado em sua forma pura e concentrada. Feito a partir de resíduos e matérias-primas residuais de origem sustentável e 100% renováveis, como óleo de cozinha usado, o Neste MY SAF atende às especificações ASTM D-1655 para combustível de aviação convencional e padrões de desempenho sob todas as condições operacionais. Isto o torna uma solução ideal para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa provenientes de viagens aéreas, sem exigir novos investimentos ou modificações nas aeronaves ou na infraestrutura de combustível.

Para obter mais informações sobre o combustível de aviação sustentável, visite Avfuel.com/SAF ou entre em contato com Keith Sawyer em ksawyer@avfuel.com.

*Quando usado puro (sem mistura) ao longo do ciclo de vida do combustível e calculado com metodologias estabelecidas de avaliação do ciclo de vida (ACV), como a metodologia CORSIA.

Sobre a Avfuel Corporation

A Avfuel fornece combustível e serviços – incluindo combustível sustentável e iniciativas para a indústria de aviação global – e é o principal fornecedor independente nos Estados Unidos. Estabelecida como uma empresa de fornecimento e logística há mais de 50 anos, a Avfuel é extremamente competente em todos os aspectos que envolvem a entrega de combustível – desde a refinaria até a ponta da asa. A Avfuel combina acesso global com serviço personalizado em uma rede de abastecimento de mais de 3.500 locais em todo o mundo e mais de 675 FBOs da marca Avfuel. Nossa dedicação total à aviação demonstra nossa paixão e compromisso com uma comunidade global que prospera na circulação de bens e serviços em todo o mundo.









