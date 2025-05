Embraer anuncia nova subsidiária e reforça compromisso com a Índia Empresa busca por oportunidades nos setores de defesa, aviação comercial, executiva e serviços & suporte no país asiático Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/05/2025 - 11h28 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h28 ) twitter

Embraer: expansão da presença na Índia Divulgação Embraer

A Embraer, uma das líderes globais da indústria aeroespacial, anunciou hoje um reforço significativo de seu compromisso com a Índia, por meio do estabelecimento de uma subsidiária no país que terá como sede um escritório corporativo em AeroCity, Nova Delhi. Essa decisão estratégica ressalta a visão de longo prazo da Embraer para o crescimento e a potencial colaboração com o cenário aeroespacial e de defesa da Índia, que está em rápida evolução.

A criação de subsidiária na Índia pretende fortalecer suas frentes de atuação em defesa, aviação comercial, executiva, serviços & suporte e no crescente setor de mobilidade aérea urbana. A Embraer está trabalhando na ampliação de sua equipe no país, fortalecendo sua capacidade para buscar as oportunidades em um setor aeroespacial e de defesa em constante evolução. Isso inclui o estabelecimento de equipes em funções corporativas e departamentos especializados com foco em compras, cadeia de suprimentos e engenharia.

“A Índia é um mercado-chave para a Embraer, e essa expansão demonstra nosso compromisso inabalável com o país”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “Estamos entusiasmados em poder aprofundar nossa colaboração com a indústria aeroespacial e de defesa indiana, aproveitando nossa expertise e tecnologia para contribuir com o crescimento da nação e as ambições da iniciativa ‘Make in India’. Vislumbramos oportunidades significativas em defesa, aviação comercial, executiva, serviços & suporte e no emergente setor de mobilidade aérea urbana”.

A Embraer está reforçando significativamente seu engajamento na Índia e já possui uma presença relevante no país, com aproximadamente 50 aeronaves e 11 modelos diferentes em operação nos segmentos de aviação comercial, defesa e executiva — todos apoiados por sua rede local de serviços e suporte.

‌



O crescimento da Embraer no país também ressalta o fortalecimento dos laços entre o Brasil e a Índia, com a expansão da Embraer na região refletindo um compromisso compartilhado com uma colaboração mais profunda e crescimento mútuo. O envolvimento da Embraer na Índia, incluindo a participação na próxima Assembleia Geral Anual (AGM) da IATA 2025 em Nova Delhi, destaca o foco estratégico da empresa no mercado indiano e os esforços contínuos para se envolver com os principais stakeholders em todo o ecossistema da aviação.

O anúncio dá continuidade às iniciativas estratégicas recentes da Embraer na Índia, como o Memorando de Entendimento (MoU) assinado em fevereiro de 2024 com a Mahindra Defence Systems. O acordo prevê potencial atuação conjunta no programa de Aeronave de Transporte Médio (MTA) da Força Aérea Indiana, por meio do C-390 Millennium.

‌



O C-390 é uma aeronave multimissão de última geração projetada e construída para atender às demandas do ambiente operacional do século XXI. A aeronave é a mais avançada de sua classe e voa mais rápido (470 nós), com maior alcance e transporta mais carga (26 toneladas) em comparação a outras aeronaves de carga militar de porte médio. O C-390 opera há alguns anos com Capacidade Operacional Completa e pode executar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, missões humanitárias, combate a incêndios e reabastecimento aéreo, como aeronave reabastecedora e como receptora.

Na Aviação Comercial, a família E-Jets de jatos narrowbody regionais traz vantagens significativas para a conectividade aérea da Índia. As aeronaves oferecem novas oportunidades em metrópoles e centros regionais com potencial de expansão, contribuindo para as aspirações da Índia de se tornar um hub global de aviação.

‌



Os E-Jets já transformaram e aprimoraram a conectividade regional local, como comprovado pela Star Air – uma operadora dos modelos E175 e ERJ145, fabricados pela Embraer. Os E-Jets têm alcance estendido quando comparados a turboélices e outras aeronaves narrowbody abaixo de 180 assentos. Assim, os E-Jets permitem às companhias aéreas indianas explorar ao máximo a expansão da conectividade regional e otimizam a capacidade de atender à demanda em rotas de baixa densidade.

As aeronaves Embraer que são operadas pela Forças Indianas incluem a aeronave Legacy 600 usada para o transporte de funcionários do governo e VIPs pela Força Aérea Indiana (IAF) e pela Força de Segurança de Fronteira (BSF), além da aeronave AEW&C ‘Netra’ baseada na plataforma Embraer ERJ145 operada pela IAF.

