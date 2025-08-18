Embraer participa do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil Avião agrícola Ipanema 203, movido a etanol, estará em exposição durante o evento para promover a segurança operacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/08/2025 - 22h54 (Atualizado em 17/08/2025 - 22h54 ) twitter

Avião agrícola Ipanema com nova pintura Divulgação Embraer

A Embraer (NYSE: ERJ/B3: EMBR3), vai participar do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, evento que acontece de 19 a 21 de agosto, em Santo Antônio do Leverge (MT), com o tema “Um olhar para o futuro”. Durante a feira, a aeronave pulverizadora líder em vendas no mercado de aviação agrícola no Brasil, o Ipanema 203, estará em exposição. Com 20 anos de operação movida 100% a etanol, a aeronave alia tecnologia com robustez, alta produtividade com precisão e, ainda, baixo custo operacional.

“O Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, promovido pelo Sindicato Nacional Das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG), é uma ótima oportunidade para fomentarmos as novidades e tendências do nosso setor”, afirma Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola da Embraer. “Os produtores buscam cada vez mais soluções que tragam produtividade, menor custo de produção e segurança da operação”.

Com mais de 180 unidades comercializadas nos últimos três anos, o avião segue na preferência do operador e oferece uma ampla gama de equipamentos que visam potencializar produtividade e precisão com sustentabilidade. Com eficiência equivalente a quatro grandes pulverizadores terrestres aplicando ao mesmo tempo, o Ipanema 203 movido a etanol pulveriza mais de 200 hectares por hora, entregando uma aplicação regular de altíssima qualidade, sem amassar o solo ou disseminar pragas por contato, gerando um resultado para o campo de até 15 sacas a mais por hectare.

Além de participar dos principais eventos do setor agrícola com o Ipanema 203, a Embraer também tem promovido a segurança operacional durante os eventos, com a realização de uma intensa agenda de iniciativas no campo tratando temas como inspeções preventivas, ambiente seguro, boas práticas para pilotos, mecânicos e operadores. Atualmente, 100% das turmas de formação de pilotos agrícolas do Brasil são impactadas por uma palestra do time de suporte ao cliente Ipanema, garantindo que a cultura da segurança seja compartilhada desde o início da vida profissional do piloto agrícola.

