Etihad recebe seu primeiro Airbus A321LR, com o destino inicial já anunciado Aeronave apresenta cabine inédita com 3 classes para um modelo de corredor único Luiz Fara Monteiro 25/07/2025 - 19h59 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h01 )

Etihad: primeiro Airbus A321LR Divulgação Etihad

O modelo é o A321LR. A aeronave é a primeira de outras trinta que se juntarão à frota de médio e longo alcance da Etihad. Ela foi entregue na unidade da Airbus em Finkenwerder, em Hamburgo nesta quarta-feira (24). A entrega representa um marco transformador na estratégia de expansão da frota da companhia aérea, levando a experiência widebody da Etihad, de Abu Dhabi, para rotas de curta e média distância, com cabines premium normalmente encontradas apenas em voos de longa distância. A companhia aérea iniciou suas operações em novembro de 2003 e é a segunda maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, depois da Emirates.

O A321LR apresenta uma configuração de três cabines, incluindo as primeiras First Suites da Etihad em aeronaves de fuselagem estreita – espaços privativos e fechados com portas de correr, camas totalmente reclináveis e toques de design personalizados, normalmente reservados para operações de fuselagem larga de longa distância. companhia aérea opera mais de 1.000 voos por semana para mais de 120 destinos de passageiros e carga no Oriente Médio, África, Europa, Ásia, Austrália e América do Norte.

Modelo possui 3 classes distintas Divulgação Etihad

Cada First Suite do A321LR, com vista para a janela, possui uma tela grande de 20 polegadas 4K, emparelhamento Bluetooth, carregamento sem fio e espaço adicional para um acompanhante.

A cabine Business, com 14 assentos, conta com assentos widebody em formato espinha de peixe, garantindo acesso direto ao corredor e vista para as janelas. Cada assento Business inclui uma tela 4K de 17,3 polegadas, emparelhamento de fones de ouvido Bluetooth e carregamento sem fio.

‌



Classe Econômica: 144 assentos Divulgação Etihad

Na Classe Econômica, 144 assentos estão instalados, oferecendo espaço e conforto, além de proporcionar uma experiência superior em viagens de corredor único. Os passageiros desfrutam de telas sensíveis ao toque 4K de 13,3 polegadas, carregamento USB e conectividade Bluetooth.

Além disso, a cabine conta com compartimentos superiores maiores (Airspace XL Spacebisn), proporcionando significativamente mais espaço para bagagem do que as aeronaves narrowbody tradicionais.

‌



Em termos de conectividade, contarão com a solução de conectividade Viasat Ka, com uma experiência de porta a porta. O serviço Wi-Fi nas rotas asiáticas está sendo implementado progressivamente e estará disponível a partir de setembro de 2025, enquanto o restante da rede deverá estar em operação.

Airbus A321LR Divulgação Etihad

“Hoje marca um momento extraordinário para a Etihad, pois damos as boas-vindas a uma aeronave que muda tudo o que pensávamos ser possível em um avião de corredor único. O A321LR nos permite atender mais destinos com a mesma experiência premium que nossos hóspedes esperam em todas as cabines, personificando perfeitamente nosso compromisso de oferecer luxo em todas as altitudes”, disse Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways.

‌



Benoît de Saint-Exupéry, vice-presidente executivo de vendas da divisão de aeronaves comerciais da Airbus, comentou:

A entrega do primeiro Airbus A321LR da Etihad é um poderoso símbolo de inovação e parceria, fortalecendo o relacionamento de longa data entre a Airbus e os Emirados Árabes Unidos. Esta aeronave estabelece um novo padrão de conforto na categoria de corredor único e abre caminho para uma maior conectividade à medida que a Etihad expande suas operações a partir de seu hub em Abu Dhabi.

Primeiros Passos

A Eithad vem crescendo em ritmo acelerado este ano, com 27 novas rotas anunciadas. Mas mesmo este A321LR terá que voar em algum lugar dessa rede.

A primeira rota confirmada para o A321LR da Etihad será entre Abu Dhabi e Phuket.

Assim que mais aeronaves se juntarem à frota, a companhia aérea terá uma lista agressiva de destinos, incluindo Argel, Bangkok, Chiang Mai, Copenhague, Düsseldorf, Calcutá, Krabi, Cracóvia, Medan, Milão, Paris, Phnom Penh, Phuket, Túnis e Zurique.

No total, a Etihad Airways terá mais 9 A321LRs se juntando à frota em 2025, elevando-a para um esquadrão de 10 aeronaves.

Será interessante ver onde eles vão direcionar o uso dessas aeronaves premium de fuselagem estreita.

