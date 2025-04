Expo Aviação Virtual 2025 aterrissa em São Paulo com o maior encontro de simulação aérea da América do Sul Com expectativa de reunir até 2.000 participantes, evento ganha novo formato, maior espaço e presença de nomes de peso da aviação nacional e internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/04/2025 - 17h16 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h16 ) twitter

Feira acontece nos dias 22 e 23 de novembro EAV / Divulgação

A cidade de São Paulo se prepara para receber a 2º edição da Expo Aviação Virtual 2025, o 1º evento dedicado à aviação virtual na América do Sul. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Shopping Center 3, na Avenida Paulista, será palco de uma verdadeira imersão no universo aeronáutico, com estandes de marcas influentes, auditório para palestras e uma série de experiências voltadas a pilotos, entusiastas, fotógrafos e usuários de simuladores de voo.

Com capacidade para até 1.300 pessoas simultaneamente, o evento busca reunir entre 1.500 e 2.000 visitantes ao longo dos dois dias. A edição 2025 marca uma expansão expressiva da feira, com aumento de público estimado em até cinco vezes em relação ao ano anterior.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência rica em conteúdo, networking e inspiração. A Expo Aviação Virtual é uma ponte entre quem sonha com a aviação e quem já vive esse universo todos os dias”, afirma Saulo Alves, um dos organizadores do evento.

Presenças confirmadas e agenda técnica de alto nível

A Expo Aviação Virtual 2025 já conta com alguns expositores de peso confirmados, como a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), NexAtlas, EAD Aviação Civil, e as maiores redes de controle de tráfego aéreo virtual do mundo, IVAO e VATSIM. Os organizadores estão em negociação com marcas como a Microsoft, a Embraer e outros grandes nomes globais nas áreas de simulação e treinamento.

A programação contará ainda com mais de 14 palestrantes, entre eles nomes como os Comandantes Pescada, Rafael, Dato de Oliveira, Scatamacchia, além de Indyanara Silva, especialista em manutenção da United Airlines, e os pilotos Led Santos e André Castellini, que irão compartilhar detalhes sobre a operação do potente avião TBM 960.

Inclusão, acesso democrático e ações sociais

Além da programação técnica, a EAV também se destaca por sua abordagem inclusiva e solidária. Visitantes que não têm direito à meia-entrada legal poderão pagar meia mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será recolhido pela Associação Asa GOL e doado a instituições de caridade. Em uma iniciativa inédita, a organização também convidou pilotos surdos para participar do evento e compartilhar suas trajetórias com o público presente.

SERVIÇO

Evento: Expo Aviação Virtual 2025

Quando: 22 e 23 de novembro

Onde: Shopping Center 3 – Av. Paulista, 2064 - Cerqueira César - CEP: 01310-928

Inscrições: https://www.expoaviacaovirtual.com.br/

Expo Aviação Virtual

A Expo Aviação Virtual é o principal evento de simulação e aviação da América do Sul, reunindo pilotos, aspirantes e apaixonados por aviação em uma experiência única de aprendizado, trocas e inovação. Organizada pela 7600 Agência, a feira oferece uma programação técnica robusta, exposições de grandes players do setor, além de ações inclusivas e sociais. Em 2025, o evento celebra sua edição mais ambiciosa, com nova sede, crescimento de público e presença de marcas estratégicas como ANAC e Microsoft. Saiba mais em: https://www.expoaviacaovirtual.com.br/sobreeav

