Indicação se consolida como ativo estratégico no mercado de seguro viagem, que cresce 12% em 2025 Empresa lança programa "Indique e Ganhe", que recompensa clientes por cada novo viajante que contrata um seguro a partir de seu link de indicação Luiz Fara Monteiro 07/08/2025 - 09h58

Setor de seguro viagem cresceu 11,7% nos primeiros cinco meses de 2025 William Alves

Proteção, conveniência e agora… recompensa. No Brasil, o mercado de seguro viagem avança com novas estratégias centradas na fidelização e no engajamento dos clientes. Assim, as seguradoras apostam em programas de indicação e recompensas para transformar clientes satisfeitos em parceiros ativos na divulgação dos serviços.

Um exemplo dessa tendência é o “Indique e Ganhe”, programa lançado pela Real Seguro Viagem, que incentiva clientes a recomendarem a seguradora para amigos e familiares, criando um canal qualificado de aquisição. Essa abordagem valoriza a confiança construída no relacionamento e traz resultados duradouros para o negócio.

“Temos clientes que sabem exatamente o valor de viajar protegido e se tornam os melhores embaixadores dessa causa”, explica Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem. Em seu programa de recompensa, clientes recebem prêmios por cada novo viajante que contrata um seguro a partir de seus links de indicação.

Dados da Susep mostram que o setor de seguro viagem cresceu 11,7% nos primeiros cinco meses de 2025 — um reflexo também da demanda por experiências digitais mais seguras e processos mais ágeis. Mas, para manter esse ritmo, as empresas sabem que é preciso ir além: é necessário criar conexões reais que gerem novas oportunidades de negócio.

‌



“Nossa principal motivação foi valorizar o poder do boca a boca e da confiança entre clientes”, explica Emilly Chagas, líder de Marketing da Real Seguro Viagem. “Sabemos que uma recomendação de alguém próximo tem muito mais força do que qualquer anúncio, principalmente em uma decisão importante como a contratação de um seguro de viagem. Criamos o programa ‘Indique e Ganhe’ para transformar nossos próprios clientes em promotores da marca, oferecendo benefícios reais em troca da confiança e das indicações que fazem da Real a escolha certa para quem quer viajar com segurança.”

Na prática, ao contratar o seguro viagem, o cliente recebe um link exclusivo para compartilhar com amigos e familiares. Cada venda realizada por esse endereço gera pontos, que podem ser trocados por prêmios como fones JBL, headphones ou até uma Echo Dot. Tudo isso pode ser acompanhado no webapp SEU, onde o cliente acessa apólices, centraliza informações e monitora suas indicações de forma prática.

‌



“As vendas feitas por meio do programa de indicação apresentam uma taxa média de conversão entre 3% e 10%, desempenho parecido com os canais pagos, que ficam em torno de 3% a 6%”, afirma Emilly. “Mas, além do lead chegar por meio de uma confiança pré-estabelecida, vindo ‘pré-qualificado’ por alguém de confiança, o custo de aquisição por esse canal é mais baixo, o que o torna um investimento extremamente estratégico para a Real.”

Enquanto empresas enfrentam aumento médio de até 20% ao ano no Custo de Aquisição de Cliente (CAC), no setor de turismo o cenário é ainda mais desafiador por conta da sazonalidade e da alta competitividade nos canais digitais. Nesse contexto, programas de indicação como o da Real reduzem custos e geram leads mais qualificados.

‌



Além disso, o consumidor moderno quer visibilidade e autonomia. O cliente pode acompanhar, em tempo real, seu saldo de pontos e gerenciar suas indicações no mesmo ambiente em que acessa sua apólice e canais de contato.

“Estamos em constante evolução e temos planos de ampliar ainda mais os benefícios para os clientes participantes”, revela Emilly. “A cada novo ciclo de campanha, revisamos os prêmios e introduzimos novas vantagens mais atrativas, com base no feedback dos participantes. Também estudamos formas de gamificar a experiência, com rankings, desafios extras e conteúdos exclusivos para quem indica mais.”

A expectativa é que cerca de 10 milhões de brasileiros viajem ao exterior em 2025, se aproximando do recorde de 11,3 milhões de embarques registrados em 2019. Com mais países exigindo seguro obrigatório — como toda a Europa, Cuba e Emirados Árabes — cresce também a demanda por seguros mais completos e processos de contratação simplificados.

“Vender seguro não é só falar de apólices. É falar de segurança emocional, praticidade digital e relacionamento”, finaliza Hugo Reichenbach. “Assim, os programas de indicação podem se tornar um dos pilares de aquisição e fidelização, reduzindo custos, ampliando margens e construindo uma comunidade em torno do produto.”

