Infraero emite CNPJ para construção de aeroporto internacional em Olímpia Esta é uma importante etapa para a implementação do Aeroporto Internacional do Norte Paulista 01/04/2025 - 20h07

Infraero: CNPJ para construção de aeroporto internacional em Olímpia

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) concluiu mais uma importante etapa para a implementação do Aeroporto Internacional do Norte Paulista, localizado em Olímpia, São Paulo. Com a emissão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a empresa pública viabiliza a utilização de recursos destinados à construção do novo aeroporto.O projeto contempla a construção de um aeroporto em uma área de 200 hectares, estrategicamente localizada a 20 quilômetros do centro da cidade, com acesso facilitado por importantes vias rodoviárias. A infraestrutura está projetada para potencializar o desenvolvimento econômico e turístico e ampliar significativamente a conectividade aérea da região.

Olímpia, que atualmente recebe 4 milhões de turistas anualmente, projeta um crescimento para 5 milhões de visitantes até o final de 2025. Com 54 operadoras de turismo e uma robusta rede hoteleira de mais de 34 mil leitos, distribuídos por mais de 80 meios de hospedagem (hotéis, resorts e pousadas) - a segunda maior do Estado, inferior apenas à capital -, a cidade reúne condições ideais para expandir sua capacidade de recepção e atratividade turística.

A construção do aeroporto conta com um investimento inicial de R$ 500 milhões, vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os recursos serão fundamentais para custear as obras e desenvolver uma infraestrutura moderna e eficiente.“A chegada do Aeroporto Internacional do Norte Paulista será um marco para Olímpia, transformando a dinâmica econômica e turística da cidade e da região”, afirma o prefeito Geninho Zuliani.

A expectativa é iniciar as obras ainda no primeiro semestre de 2025. O novo aeroporto promete fortalecer o turismo local, facilitar o acesso de visitantes de diferentes regiões do País e do exterior e impulsionar o desenvolvimento econômico do interior paulista.

