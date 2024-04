JetSMART recebe duas aeronaves e frota chega a 35 unidades 

Alto contraste

jetSMART: duas novas aeronaves jetSMART: duas novas aeronaves (jetSMART)

A JetSMART Airlines continua a crescer e acaba de receber mais duas aeronaves, totalizando três só em 2024. As "Alpacas" e o “Cometocino Patagonico” (ave da fauna local), os animais estampados nas caudas das duas novas unidades, se somam à frota da companhia de ultrabaixo custo, que agora chega a 35 aeronaves. Os aviões operam em oito países da região e rotas domésticas na Argentina, Chile, Colômbia e Peru.

A aérea recebeu dois Airbus A320 de Toulouse, na França, que reduziu a idade média da frota para 2,91 anos, evidenciando o crescimento constante na América do Sul, permitindo entregar maior e melhor conectividade a todos os seus passageiros.

A JetSMART conta com a frota mais jovem da América do Sul de acordo com o "World's Younger Aircraft Fleet Award", da Ch-aviation, e transportou mais de 25 milhões de passageiros desde sua fundação.

"Com a chegada dessas duas novas aeronaves, a JetSMART registra outro marco significativo em seu crescimento e expansão contínuos. Com uma frota de 35 aeronaves, nos consolidamos como a maior e mais moderna companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul. Essa conquista não apenas reflete nosso compromisso com a inovação e a excelência operacional, mas também nossa determinação em oferecer opções de viagem acessíveis aos nossos passageiros”, disse Estuardo Ortiz, CEO da JetSMART.

“Estamos entusiasmados em continuar expandindo nossa presença na América do Sul, como evidenciado pela recente abertura no mercado equatoriano. Esses avanços são a prova de nossa visão e estamos ansiosos para continuar a levar nossos serviços a novos destinos e comunidades no futuro", concluiu o executivo.

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,91 anos, no “Prêmio ch-aviation World's Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, bem como da Frontier nos EUA, da WizzAir na Europa, da Volaris no México e da Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.