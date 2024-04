JetSMART recebe mais duas aeronaves e frota chega a 37 unidades

Alto contraste

A+

A-

Um dos novos Airbus A320 da JetSMART pronto para operar voos na América do Sul Divulgação

A JetSMART Airlines anunciou a chegada de mais duas aeronaves A320, nesta semana. Assim, a companhia aérea de ultrabaixo custo alcança a marca de 37 unidades em sua frota, se reafirmando como a maior do segmento low-cost na América do Sul.

As duas unidades, vindas direto da fábrica da Airbus na França, se juntam à frota composta por 29 Airbus A320 e oito A321. Como tradição de promover a fauna do continente sul-americano, as aeronaves da JetSMART levam a imagem de um Bell Owl e um Paradise Tanager nas caldas.

Além disso, a companhia aérea planeja, ainda, incorporar três novas aeronaves nos próximos meses de maio, junho e julho para operar no mercado doméstico colombiano.

Para Estuardo Ortiz, CEO da JetSMART, o crescimento da frota representa o compromisso da empresa em levar viagens aéreas para mais cantos da América do Sul a cada dia.

Publicidade

“Estamos comprometidos em levar nossa proposta de preços baixos e novas aeronaves para as principais cidades e regiões que antes não tinham conexões aéreas. Celebramos o apoio contínuo que recebemos de passageiros, colaboradores e parceiros, e esperamos continuar a elevar a experiência de viagem para todos. Estamos prontos para decolar para um futuro mais conectado”, afirmou Ortiz.Expansão na ColômbiaA JetSMART também anunciou a abertura de sete novas rotas domésticas na Colômbia e uma internacional. Um dos destinos anunciados é a turística ilha de San Andrés, conhecida por suas águas cristalinas de sete cores e sua deliciosa gastronomia à base de peixes e frutos do mar, e que havia perdido importante conectividade aérea.

A companhia oferecerá uma nova rota de Medellín a San Andrés com cinco voos semanais, facilitando o acesso entre esses dois destinos icônicos na Colômbia. Além disso, a companhia anunciou uma nova rota internacional de Pereira para Lima, bem como duas novas rotas domésticas: uma de Pereira para Santa Marta e outra para Medellín.

Publicidade

As rotas se somam às existentes entre Bogotá, Pereira e Cartagena. Com essas adições, a JetSMART expande sua rede de destinos domésticos de oito para 15, oferecendo aos viajantes colombianos maior conectividade. A companhia tem a meta de ultrapassar dois milhões de passageiros em seu primeiro ano de operações no mercado local.

Víctor Mejía, CCO da JetSMART, expressou seu entusiasmo por esses avanços: “Com o objetivo de continuar a expandir a conectividade aérea do país e poder operar essas novas rotas, incorporaremos novas aeronaves em maio, junho e julho, totalizando uma frota de sete aeronaves nesta primeira fase de nossa chegada como operador aéreo colombiano. Nossas aeronaves Airbus A321Neo fazem parte da mais nova frota da América do Sul e impulsionam o retorno do modelo Ultra Low Cost à Colômbia”.

Publicidade

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,95 anos, no “Prêmio ch-aviation World’s Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, bem como da Frontier nos EUA, da WizzAir na Europa, da Volaris no México e da Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.