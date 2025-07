LATAM agora oferece serviço de Chip Virtual para viagens Desenvolvido em parceria com a Gigs, sistema operacional para serviços móveis, o chip virtual LATAM oferece conectividade segura e fluida diretamente no ecossistema digital da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/07/2025 - 14h41 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Companhia oferece chips Virtuais para viagens Gabriel Benevides

A LATAM lançou uma nova oferta de Chips Virtuais para viagens, que oferece dados móveis seguros e integrados, com planos que variam de 1 a 10 GB em destinos regionais e globais. O serviço já está disponível no site da LATAM.

Com esse lançamento, a LATAM se torna a primeira companhia aérea da América Latina a oferecer um Chip Virtual de viagem com marca própria, diferenciando-se dos demais mercados de chips virtuais de viagem e de provedores locais. O chip LATAM oferece aos viajantes conectividade sem interrupções a preços competitivos, eliminando as altas tarifas de roaming e a necessidade por redes Wi-Fi.

“Com o Chip Virtual LATAM, estamos expandindo nossa missão para além dos voos, criando uma experiência de viagem conectada que vai além da chegada dos nossos passageiros a seus destinos”, afirma Ramiro Alfonsín, vice-presidente Comercial do Grupo LATAM Airlines. “Este lançamento tem como objetivo simplificar, agregar valor e dar aos viajantes uma preocupação a menos.”

O Chip Virtual LATAM está totalmente integrado ao ecossistema da LATAM, permitindo que os viajantes o adquiram com apenas alguns cliques. Os clientes também acumulam Milhas LATAM Pass a cada compra, agregando valor a sua jornada. A integração elimina tarifas de roaming e oferece conectividade instantânea, tornando a viagem mais fluida e satisfatória.

‌



Desenvolvido em parceria com a Gigs, o Chip Virtual LATAM oferece ativação imediata, conectividade de alta qualidade, preços competitivos e a possibilidade de acumular Milhas LATAM Pass em cada compra — tudo isso diretamente no site da LATAM, que já é amplamente utilizado por milhões de passageiros.

“As pessoas desligam o modo avião antes mesmo de tirar o cinto de segurança. A conectividade se tornou uma parte fundamental da experiência de viagem. A LATAM reconheceu que, ao integrar serviços móveis diretamente ao seu ecossistema, está simplificando a experiência de milhões de viajantes e estabelecendo um novo padrão de como as companhias aéreas podem transformar conectividade em uma vantagem estratégica — impulsionando engajamento, fidelização e novas fontes de receita”, afirma Rafa Plantier, vice-presidente de Go-to-Market da Gigs.

‌



O Chip Virtual LATAM já está disponível em latam.com, e novas integrações do produto devem ser implementadas nos próximos meses.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.