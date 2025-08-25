Livelo oferece até 110% de bônus na transferência de pontos para o programa de fidelidade da Azul Os clientes também podem aproveitar as demais ofertas para juntar muitos pontos com compras online Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 16h32 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Participantes podem juntar pontos com compras online em grandes lojas Vinicius Magalhães

A Livelo anuncia mais um dia de ações incríveis para todos os clientes. Na última semana de agosto, é possível transferir pontos de maneira bonificada para o programa de fidelidade da Azul e aproveitar as oportunidades na plataforma do parceiro. Além disso, os participantes podem juntar pontos com compras online em grandes lojas.

Veja os detalhes:

Pensando nos consumidores que desejam viajar para destinos atendidos pela Azul, a Livelo preparou uma ação especial com o programa de fidelidade da companhia aérea que pode garantir até 110% de bonificação nos pontos Livelo transferidos para a Azul Fidelidade. A campanha é válida até às 23h59 de quinta-feira (28/08) com as seguintes possibilidades:

Bônus de 110% para assinantes dos planos 10.000 e 20.000 do Clube Azul com mais de 12 meses de assinatura;

Bônus de 100% para assinantes dos planos 1.000, 2.000 e 5.000 do Clube Azul com mais de 12 meses de assinatura;

Bônus de 95% para assinantes do Clube Azul entre 6 meses e 12 meses de assinatura;

Bônus de 90% para assinantes do Clube Azul que não estão categorizados nas regras acima ou do Clube Livelo;

Bônus de 70% para os demais participantes.

Para aproveitar o benefício é necessário realizar o cadastro no site da Azul antes de transferir os pontos Livelo. Veja mais informações aqui.

‌



Acumule até 17 pontos por real gasto com compras online

A Livelo também preparou ofertas exclusivas para os clientes que desejam aumentar o saldo de pontos com compras online para, futuramente, trocá-lo por produtos, serviços, viagens e até mesmo dinheiro na conta.

‌



Na campanha com a C&A, loja de roupas, acessórios e calçados que acompanham todas as tendências da moda, os assinantes do Clube Livelo garantem 8 pontos a cada real gasto em produtos selecionados da coleção primavera, enquanto os demais participantes recebem 6 pontos a cada real gasto nas compras desses produtos. Os outros itens, exceto de marketplace, cartão presente, telefone, smartwatch e videogame, dão 2 pontos por real gasto. A ação é válida até amanhã (26/08) e a compra deve ser realizada através do site da parceria.

Com a Osklen, os consumidores encontram uma ampla variedade de peças com espírito jovem, inovador e arrojado. Nas compras realizadas ainda hoje (25/08) no site da parceria com o cupom LIVELO, os assinantes do Clube Livelo ganham 11 pontos a cada real gasto e os demais clientes juntam 3 pontos por real gasto.

‌



A Amo Beleza traz uma campanha especial para aqueles que são apaixonados por maquiagens e outros produtos do setor de cosméticos. Ao adquirir artigos das marcas Magic Beauty e Mascavo no site da parceria ainda hoje (25/08), os assinantes do Clube Livelo juntam 12 pontos a cada real gasto com o cupom LIVELO, enquanto os outros produtos da lista selecionada oferecem 10 pontos a cada real gasto para os demais participantes.

Se a busca é por relógios luxuosos, elegantes e de qualidade, a Mondaine e a Seculus têm as melhores opções. Até sexta-feira (29/08), comprando itens selecionados no site da parceria, assinantes do Clube Livelo podem juntar 17 pontos a cada real gasto, enquanto os demais clientes juntam 15 pontos por real gasto. Outros artigos geram 2 pontos a cada real gasto.

Além disso, outra novidade é com o Pontofrio, que oferece eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e muito mais, sempre com ótimo custo-benefício. Comprando no site da parceria até quinta-feira (28/08), os clientes somam 5 pontos a cada real gasto em itens de informática, telas e áudio e 3 pontos por real gasto nos demais produtos vendidos e entregues pelo parceiro.

Confira as regras das campanhas promocionais na página dedicada a cada parceria. É importante ficar atento aos produtos que garantem a pontuação extra e se é necessário utilizar um cupom para pontuar. Para mais informações, acesse o site da Livelo ou baixe o aplicativo.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com nove anos de mercado, já possui mais de 54 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.