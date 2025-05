Marinha dos EUA perde segundo avião de R$ 350 milhões em menos de dez dias Aeronave enfrentou problemas técnicos ao tentar pousar no porta-aviões USS Harry S. Truman Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h35 ) twitter

Caça F/A-18 Super Hornet em um incidente registrado no Mar Vermelho US Navy/Divulgação

A Marinha dos Estados Unidos perdeu, em menos de 10 dias, mais um caça F/A-18 Super Hornet em um incidente registrado no Mar Vermelho. Desta vez, o acidente ocorreu quando a aeronave enfrentou problemas técnicos ao tentar pousar no porta-aviões USS Harry S. Truman e caiu no mar.

Os dois pilotos conseguiram ejetar e foram resgatados na água com ferimentos leves.

O Super Hornet é avaliado em mais de R$ 350 milhões (US$ 60 milhões). De acordo com o relatório da Marinha, o avião permanece no fundo do mar.

No final de abril, outro caça americano do mesmo modelo caiu na água enquanto estava sendo rebocado por um veículo no mesmo porta-aviões.

O USS Harry S. Truman está posicionado no Mar Vermelho e foi alvo de disparos dos rebeldes Houthi na terça-feira (6). O presidente Donald Trump anunciou um acordo de cessar-fogo na região.

