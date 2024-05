Novas rotas no BH Airport: Azul e Voepass inauguram voos para o interior de São Paulo Ribeirão Preto e São José do Rio Preto são os novos destinos com voos diários operados pelo BH Airport, aumentando a conectividade entre SP e MG

Azul e Voepass inauguram voos para o interior de São Paulo a partir do BH Airport (BH Airport)

O interior de São Paulo acaba de ganhar mais uma conexão direta com Minas Gerais com a inauguração de duas rotas no BH Airport: BH – Ribeirão Preto e BH – São José do Rio Preto. A Companhia Azul Linhas Aéreas vai operar as duas rotas, que terão dois voos diários e serão realizados com a aeronave ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes. As passagens já estão à venda e os voos para Ribeirão Preto começam em agosto, enquanto os de São José do Rio Preto se iniciam em outubro.

O gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido, destaca que essas são rotas muito procuradas por facilitar a conexão Minas Gerais-São Paulo. Além disso, elas passam a ser mais uma opção de conexão para quem está no interior de São Paulo e quer viajar para outros destinos no país pelo BH Airport.

“As novas rotas fortalecem nossas conexões regionais e dão mais opções a quem sai do interior de São Paulo, seja para Belo Horizonte ou para qualquer outro destino que operamos no Brasil e no mundo. As novas rotas vão facilitar a rotina dos viajantes corporativos, que sempre precisam fazer esse trajeto, e gerar mais conexões para o turismo de lazer, atraindo turistas interessados nas belezas de Minas Gerais”, afirma.

O Gerente Geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, também reforça o potencial das rotas para impulsionar o crescimento das regiões conectadas. “As novas rotas são um reflexo do nosso compromisso em oferecer opções de viagem acessíveis e convenientes para nossos clientes. Estamos confiantes de que essa iniciativa contribuirá para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e turístico das comunidades atendidas por essa rota”, afirma.

A rota BH - Ribeirão Preto também será operada pela Voepass a partir do dia 5 de julho. Os voos acontecerão uma vez por semana, com saída de Belo Horizonte às segundas-feiras, às 7h, e chegada a Ribeirão Preto às 8h25. No sentido contrário, a decolagem prevista de Ribeirão Preto é às sextas-feiras, às 19h, e chegada em Belo Horizonte às 20h25. Os voos serão realizados com aeronave ATR 72, com capacidade para transportar 70 passageiros. As passagens já estão à venda nos canais de distribuição da companhia e parceiros comerciais.

Rotas inéditas à venda

Para os mineiros que gostam de programar sua viagem com antecedência, o BH Airport inaugurou duas rotas inéditas, que já estão à venda. Uma delas é o voo para Rio Branco, única rota direta para o Acre no Sudeste. O voo será operado pela Azul a partir de 4 de outubro e ligará Belo Horizonte a Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O BH Airport também acaba de inaugurar a rota para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os voos serão operados a partir do dia 8 de julho pela Azul com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros. As opções são de ida e volta e há várias ofertas de frequência ao longo do dia, iniciando às 06h25 e encerrando às 19h30.

Destinos atendidos

O BH Airport é o terceiro aeroporto do país em oferta de destinos, conectando Minas Gerais a quase 70 lugares no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em maio:

Em Minas Gerais, os destinos são: Araxá; Governador Valadares; Ipatinga; Juiz de Fora; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

No Brasil, o terminal oferece os seguintes destinos: Aracaju (SE); Barreiras (BA); Belém (PA); Brasília (DF); Cabo Frio (RJ); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Lençóis (BA); Linhares (ES); Maceió (AL); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Parnaíba (PI); Porto Alegre (RS); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Ribeirão Preto (SP); Rio de Janeiro - Galeão (RJ); Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ); Salvador (BA); São Luís (MA); São Paulo - Congonhas (SP); São Paulo - Guarulhos (SP); Teresina (PI); Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA).

Os voos internacionais oferecidos em maio são para: Bogotá (Colômbia); Cidade do Panamá (Panamá); Willemstad (Curaçao); Lisboa (Portugal) e Santiago (Chile).

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









