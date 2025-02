Panamá oferece vantagens na organização de eventos realizados no país País quer se tornar o “centro de congressos e convenções das Américas” e oferece centros de convenções gratuitos, conectividade e experiências únicas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/02/2025 - 17h35 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Panamá: "centro de congressos e convenções das Américas" JCV

Com o novo ano em andamento, empresas e organizadores de eventos estão a todo vapor planejando seus calendários para 2025. O setor de eventos, considerado a 13ª maior economia global, cresce exponencialmente, reunindo 1,6 bilhão de participantes globalmente.

Pensando nisso, o Panamá se comprometeu a se tornar um “centro de congressos e convenções das Américas”, segundo o presidente do país, José Raúl Mulino, que ainda destacou que este tipo de convenção tem um efeito multiplicador na economia local, beneficiando tanto a indústria hoteleira como a restauração.

Para quem busca um destino estratégico, acessível e repleto de atrativos, o Panamá se destaca como uma escolha vantajosa para reuniões, incentivos, conferências e exposições (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions - MICE). Localizado no coração das Américas, o país combina conectividade global, infraestrutura de ponta e experiências culturais únicas, oferecendo o cenário perfeito para eventos corporativos de todos os tamanhos. Eventos que excedem a reserva de 1.500 diárias de hotel podem usufruir de utilização gratuita de um dos prestigiosos centros de convenções de alto nível do Panamá.

‌



O Panamá oferece uma série de vantagens para organizadores de eventos e participantes, como dias gratuitos de uso de centros de convenções baseados no número de diárias de hotel reservadas.

Por que escolher o Panamá?

‌



Conectividade incomparável: O Aeroporto Internacional de Tocumen é um dos principais hubs da América Latina, com voos diretos para mais de 83 destinos ao redor do mundo.

O Aeroporto Internacional de Tocumen é um dos principais hubs da América Latina, com voos diretos para mais de 83 destinos ao redor do mundo. Centros de convenções de alto-nível: O país conta com centros de convenções modernos e bem equipados, como o ATLAPA, o Azuero Convention Center e o Panamá Convention Center, capazes de receber eventos de diferentes tamanhos e complexidades.

O país conta com centros de convenções modernos e bem equipados, como o ATLAPA, o Azuero Convention Center e o Panamá Convention Center, capazes de receber eventos de diferentes tamanhos e complexidades. Profissionais especializados: Uma rede robusta de profissionais experientes garante que cada etapa do evento seja impecável, desde o planejamento até a execução.

Uma rede robusta de profissionais experientes garante que cada etapa do evento seja impecável, desde o planejamento até a execução. Riqueza cultural e natural: Fora dos salões de conferência, o Panamá encanta com sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes — um diferencial que transforma qualquer evento em uma experiência memorável.

Fora dos salões de conferência, o Panamá encanta com sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes — um diferencial que transforma qualquer evento em uma experiência memorável. Diversidade culinária: Reconhecido como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO desde 2017, o Panamá reflete sua rica tapeçaria cultural em uma fusão de sabores indígenas, afro-caribenhos, espanhóis e internacionais. Com opções vegetarianas, kosher e menus adaptáveis, atende a todas as preferências.

Reconhecido como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO desde 2017, o Panamá reflete sua rica tapeçaria cultural em uma fusão de sabores indígenas, afro-caribenhos, espanhóis e internacionais. Com opções vegetarianas, kosher e menus adaptáveis, atende a todas as preferências. Explorando mais em menos tempo: A geografia compacta do Panamá é um de seus maiores atrativos, permitindo que os visitantes se desloquem rapidamente entre diversos destinos. Em um único dia, é possível vivenciar o contraste entre as águas cristalinas do Caribe, as montanhas de clima ameno de Boquete e as praias do Pacífico.

A geografia compacta do Panamá é um de seus maiores atrativos, permitindo que os visitantes se desloquem rapidamente entre diversos destinos. Em um único dia, é possível vivenciar o contraste entre as águas cristalinas do Caribe, as montanhas de clima ameno de Boquete e as praias do Pacífico. Praticidade com o dólar americano: O dólar americano é usado como moeda oficial, proporcionando praticidade tanto para turistas quanto para investidores. Essa escolha elimina a necessidade de conversão de câmbio, simplificando pagamentos e transações financeiras.

O dólar americano é usado como moeda oficial, proporcionando praticidade tanto para turistas quanto para investidores. Essa escolha elimina a necessidade de conversão de câmbio, simplificando pagamentos e transações financeiras. Bem-estar: Com áreas de lazer no coração da cidade, é possível ter momentos de tranquilidade e conexão com a natureza. Locais como a Cinta Costera e o Parque Metropolitano são perfeitos para caminhadas relaxantes entre sessões de trabalho ou no final do dia, permitindo uma pausa revigorante.

Com áreas de lazer no coração da cidade, é possível ter momentos de tranquilidade e conexão com a natureza. Locais como a Cinta Costera e o Parque Metropolitano são perfeitos para caminhadas relaxantes entre sessões de trabalho ou no final do dia, permitindo uma pausa revigorante. Compromisso com a sustentabilidade: Iniciativas voltadas para o reaproveitamento de materiais reduzem o impacto ambiental dos eventos. Organizações de reciclagem auxiliam na gestão e distribuição dos resíduos gerados, garantindo que o lixo gerado seja tratado de maneira responsável e alinhada com práticas ambientais conscientes.

Incentivos exclusivos para eventos MICEPara tornar a experiência ainda mais atraente, o Panamá oferece incentivos únicos, como dias gratuitos de uso de centros de convenções, baseados no número de diárias de hotel reservadas. Veja os detalhes:

Melhor época para visitar:No final da temporada de chuvas, em novembro, o Panamá revela toda a sua beleza natural, com cachoeiras em seu auge e florestas vibrando em tons intensos de verde, tornando-se um cenário perfeito para admirar a fauna e a flora em sua máxima exuberância. Com clima tropical típico do Caribe, o país apresenta duas estações bem definidas: a temporada úmida, de maio a novembro, caracterizada por chuvas abundantes, e a temporada seca, de dezembro a abril, ideal para atividades ao ar livre.

‌



Como chegar:A Copa Airlines, companhia aérea oficial do Panamá, oferece um programa de stopover que permite os passageiros fazerem uma parada no país de até sete dias sem custo adicional na tarifa aérea. É uma oportunidade para explorar a Cidade do Panamá e os arredores sem pagar mais pelo bilhete.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.