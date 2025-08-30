Passageiro é preso após agredir comissária e tentar abrir porta de avião
Comandante acionou polícia e bombeiros enquanto aeronave taxiava. Incidente foi registrado no aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres
A polícia e os bombeiros cercaram uma aeronave da companhia árabe Saudia Airlines que acabara de pousar no aeroporto de Heathrow, em Londres, e prenderam um passageiro que agrediu um integrante da tripulação e tentou abrir a porta do jato.
Os serviços de emergência correram para o Boeing 787 Dreamliner logo após o pouso, pouco antes das 13h de quinta-feira. Segundo o The Sun, o avião freou bruscamente na pista de acesso ao Terminal 4 após o incidente, levando os pilotos a pedirem assistência imediata.
Escadas foram erguidas e autoridades embarcaram no Dreamliner, que transportava passageiros do voo SV119. Imagens obtidas pelo pela mídia mostravam pelo menos quatro caminhões de bombeiros, seis viaturas policiais e várias ambulâncias no local.
Um porta-voz da Polícia Metropolitana disse: “Funcionários do Aeroporto de Heathrow, em Londres, foram chamados para atender uma aeronave que havia pousado recentemente às 12h57 de quinta-feira, 28 de agosto, proveniente de Jidá, após relatos de uma perturbação.
“Os policiais prenderam um homem de 33 anos sob suspeita de colocar uma aeronave em perigo, duas acusações de agressão por espancamento, comportamento ameaçador, abusivo ou desordenado em relação a um membro da tripulação da aeronave e danos a uma aeronave.
Desde então, ele foi liberado para investigação, enquanto as investigações continuam.”
Uma fonte disse a jornalistas: “Foi um caos a bordo e muito assustador para as famílias. O passageiro estava tão agitado que agrediu a tripulação porque queria desembarcar ali mesmo.”
A polícia confirmou que prendeu um passageiro por suspeita de colocar uma aeronave em risco.
O voo da Saudita, registrado HZ-AR27, saiu de Jidá com 38 minutos de atraso e levou pouco mais de seis horas para chegar a Londres.
