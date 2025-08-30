Passageiro é preso após agredir comissária e tentar abrir porta de avião Comandante acionou polícia e bombeiros enquanto aeronave taxiava. Incidente foi registrado no aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2025 - 13h16 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h28 ) twitter

Boeing 787-1000 da Saudi Arabian Airlines: polícia chamada para deter passageiro que agrediu tripulante Reprodução Redes Sociais perfil @fl360Aero

A polícia e os bombeiros cercaram uma aeronave da companhia árabe Saudia Airlines que acabara de pousar no aeroporto de Heathrow, em Londres, e prenderam um passageiro que agrediu um integrante da tripulação e tentou abrir a porta do jato.

While taxiing at London Heathrow Airport (LHR), a Saudia Airlines B787-10 plane (HZ-AR27) faced a cabin disturbance where a passenger punched a crew member and opened the 1R passenger Door, leading to the deployment of the emergency evacuation slide.



Emergency responders… pic.twitter.com/h2ed77gUsq — FL360aero (@fl360aero) August 30, 2025

Os serviços de emergência correram para o Boeing 787 Dreamliner logo após o pouso, pouco antes das 13h de quinta-feira. Segundo o The Sun, o avião freou bruscamente na pista de acesso ao Terminal 4 após o incidente, levando os pilotos a pedirem assistência imediata.

Escadas foram erguidas e autoridades embarcaram no Dreamliner, que transportava passageiros do voo SV119. Imagens obtidas pelo pela mídia mostravam pelo menos quatro caminhões de bombeiros, seis viaturas policiais e várias ambulâncias no local.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana disse: “Funcionários do Aeroporto de Heathrow, em Londres, foram chamados para atender uma aeronave que havia pousado recentemente às 12h57 de quinta-feira, 28 de agosto, proveniente de Jidá, após relatos de uma perturbação.

‌



“Os policiais prenderam um homem de 33 anos sob suspeita de colocar uma aeronave em perigo, duas acusações de agressão por espancamento, comportamento ameaçador, abusivo ou desordenado em relação a um membro da tripulação da aeronave e danos a uma aeronave.

Desde então, ele foi liberado para investigação, enquanto as investigações continuam.”

‌



Uma fonte disse a jornalistas: “Foi um caos a bordo e muito assustador para as famílias. O passageiro estava tão agitado que agrediu a tripulação porque queria desembarcar ali mesmo.”

A polícia confirmou que prendeu um passageiro por suspeita de colocar uma aeronave em risco.

‌



O voo da Saudita, registrado HZ-AR27, saiu de Jidá com 38 minutos de atraso e levou pouco mais de seis horas para chegar a Londres.

