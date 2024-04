Passagens para destinos mais procurados para viagens a trabalho ficaram mais baratas em 2024 Levantamento feito com base de dados de 700 mil usuários da agência digital de viagens corporativas VOLL apontou que as passagens aéreas ficaram mais baratas no primeiro trimestre de 2024 ante o mesmo período em 2023

VOLL: Passagens para destinos mais procurados para viagens a trabalho ficaram mais baratas em 2024 William Alves

Os preços das passagens aéreas ficaram uma média de 20,8% mais baixos no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, nas cinco principais cidades brasileiras que recebem viajantes a trabalho. O levantamento foi realizado pela VOLL, maior agência digital de viagens corporativas do Brasil, com base no uso de sua plataforma, que conta com mais de 700 mil usuários — colaboradores de empresas como o Banco Itaú, CPFL, iFood, Nubank, Andrade Gutierrez, Sodexo e Estácio.

Na base de comparação trimestral, nos cinco destinos mais visitados pelos viajantes a trabalho, a maior baixa foi verificada em Campinas (-31,16%), seguida de Brasília (-24,19%), São Paulo (-20,30%), Belo Horizonte (-16,85%) e Rio de Janeiro (-11,39%). Para Luiz Moura, cofundador da VOLL e conselheiro de turismo da FecomercioSP, o último ano contou com diferentes fatores que pressionaram os preços das passagens aéreas, forçando empresas a buscarem melhorias na gestão de seus gastos com viagens corporativas, o que vem resultando em melhor eficiência em processos e redução de custos.

“No cenário pós-pandemia, os viajantes a lazer estavam ávidos por fazer as viagens que foram adiadas por alguns anos, sem falar dos muitos feriados prolongados que tivemos em 2023. As empresas também voltaram com tudo com os eventos e encontros presenciais. A alta demanda fez os preços dispararem. Para 2024, o setor está buscando mais estabilidade e percebo as grandes empresas aperfeiçoando a gestão dos custos com viagens corporativas”, explica.

Isso não significa que a queda vai se manter nos próximos meses. “É possível um ajuste. Estamos vendo, por exemplo, os preços dos voos para o Rio de Janeiro dispararem, devido ao show da Madonna e outros grandes eventos na cidade. Essa agenda pressiona a demanda, impactando diretamente no quanto custarão as passagens. A dica é sempre se organizar, planejar e comprar com pelo menos 30 dias de antecedência”, ressalta Moura.

Por meio da plataforma VOLL, seja site ou aplicativo, é possível reservar e gerenciar num só local todas as despesas de quem viaja a trabalho: passagens aéreas e rodoviárias, aplicativos de transporte e táxis, hospedagem e até alimentação. A VOLL transforma a experiência das grandes empresas com viagens corporativas, integrando os melhores consultores de viagens e tecnologia de ponta, para uma gestão completa e realmente eficiente. É uma solução digital que promove redução de custos e aprimoramento da governança sobre os gastos com viagens corporativas.Os 5 destinos mais procurados para viagens corporativas, em ordem, são: 1. São Paulo/SP2. Belo Horizonte/MG3. Rio de Janeiro/RJ4. Campinas/SP5. Brasília/DF

Sobre a VOLL – A VOLL é protagonista da revolução no mercado de gestão de viagens, mobilidade e despesas corporativas na América Latina.

