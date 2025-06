Portugal anuncia decisão de adquirir sexta aeronave KC-390 Millennium Dez novas opções poderão ser utilizadas em futuras aquisições de outras nações europeias e da OTAN Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 15h08 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h08 ) twitter

Sexta aeronave permitirá expansão de capacidades da Força Aérea Portuguesa Divulgação Embraer

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, anunciou hoje durante a 55ª edição do Paris Air Show que o Estado Português decidiu adquirir uma sexta aeronave KC-390 Millennium. Em agosto de 2019, o governo de Portugal e a Embraer assinaram contrato para a aquisição de cinco unidades do KC-390 e, com a potencial aquisição adicional, a frota de aeronaves de transporte da Força Aérea Portuguesa (FAP) contará com seis aviões de nova geração KC-390, expandindo sua capacidade para cumprir as missões das Forças Armadas e outras missões de interesse público.

Adicionalmente, a Embraer e o Estado Português pretendem incluir dez opções de compra no contrato atual visando potenciais futuras aquisições por nações europeias ou membros da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) por meio do Estado Português, em negociações de governo a governo. Isto permitirá o aumento da interoperabilidade e cooperação com novos operadores da aeronave KC-390, com benefícios na redução de custos associados a treinamento, apoio logístico e ciclo de vida e o crescente envolvimento e desenvolvimento do cluster aeronáutico português.

“Com esta decisão Portugal continua a investir nas capacidades da Força Aérea, num momento em que esta se assume como operador de referência desta aeronave, que possui caraterísticas únicas e que foram integradas e testadas em Portugal. A inclusão de dez opções de compra para futuras negociações governo a governo permitirá que outras nações europeias e NATO possam, através de Portugal, adquirir plataformas interoperáveis e versáteis, habilitando o contínuo desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa, com o consequente retorno financeiro para o país, e a afirmação da Força Aérea Portuguesa como parceiro de excelência na operação e treino, através, por exemplo, do seu Centro de Treino KC-390”, disse Nuno Melo, Ministro da Defesa de Portugal.

“Estamos extremamente honrados com a possibilidade de expandir nossa parceria com a Força Aérea Portuguesa e com o Estado Português. A aquisição do sexto KC-390 pela FAP, que opera a aeronave desde 2023, será a primeira compra adicional de um operador, o que demonstra o reconhecimento da qualidade e do resultado operacional que esta aeronave tem conseguido. O interesse em colocar opções adicionais no contrato é a confirmação de que mais países ocidentais podem-se juntar muito brevemente a este grupo de operadores, beneficiando todos eles em sinergias econômicas ao longo do ciclo de vida do KC-390”, disse Bosco da Costa Junior, presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.

‌



O KC-390 Millennium pode realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento (SAR), ajuda humanitária e missões de resposta a desastres (HADR), combate a incêndios e reabastecimento aéreo (AAR), tanto como tanque quanto como receptor. Além disso, o KC-390 Millennium pode apoiar operações de vigilância marítima e SAR, aumentando seu alcance e tempo de permanência em voo por meio do reabastecimento em voo. Sua capacidade de operar em pistas curtas e reabastecer outras aeronaves é fundamental para atender aos requisitos de defesa de Portugal.

A aeronave alcançou a excelente taxa de 99% das missões cumpridas com baixos custos operacionais. Sua capacidade multimissão e interoperabilidade são integradas desde a fase de concepção, permitindo assim que a aeronave esteja pronta para cumprir todos os tipos de missão exigidos pelas Forças Aéreas.

‌



Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, e fornece serviços e suporte pós-venda aos clientes.

‌



Desde sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros anualmente.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

