Qatar Airways lança novos recursos da primeira comissária de bordo virtual com IA do mundo Companhia aérea do Catar apresentou a segunda geração da equipe de bordo virtual, Sama 2.0, alimentada por uma inovadora IA de conversação

A Qatar Airways abriu novos caminhos na ITB Berlin 2024 com o lançamento de sua comissária de bordo virtual e holográfica, nomeada Sama 2.0. Com o lançamento, a companhia aérea oficial do Catar se tornou a primeira do mundo a desenvolver uma tripulação de cabine humana digital alimentada por inteligência artificial (IA) para ajudar seus passageiros a projetarem experiências de viagem personalizadas.

Sama, que significa “céu” em árabe, ocupou o centro das atenções em um estande da Qatar Airways durante a ITB Berlin. Na ocasião, Sama interagiu com os visitantes, respondendo questões em tempo real, como perguntas frequentes da Qatar Airways, destinos, dicas de suporte e muito mais. Habilitada pela IA conversacional líder do setor, ela continuará aprendendo e se desenvolvendo ao longo do tempo para melhorar as respostas por meio das interações com os passageiros.

A novidade poderá ser acessada por meio da QVerse, plataforma digital imersiva da Qatar Airways, bem como pelo aplicativo Qatar Airways.

Desenvolvida pela Qatar Airways em parceria com a UneeQ, líder em tecnologia humana digital de IA, Sama aproveita a plataforma inovadora da UneeQ para aprimorar a experiência de viagem digital e estabelecer novos padrões na indústria da aviação. A equipe de bordo exclusiva também está preparada para criar referências para interações de serviços personalizadas e funcionais em viagens aéreas.

O vice-presidente de marketing da Qatar Airways, Babar Rahman, disse: “A Sama 2.0 representa nossa busca incansável por inovação e incorpora os valores de serviço e hospitalidade excepcionais da Qatar Airways. Este é um ponto extraordinário na liderança da sinergia bem-sucedida entre tecnologia e conexão humana – não apenas para a Qatar Airways, mas também para a indústria em geral. A Qatar Airways afirma o compromisso em liderar e colaborar com especialistas em inovação para criar produtos e serviços pioneiros para os clientes.”

O CEO da UneeQ, Danny Tomsett, disse: “A Sama incorpora o compromisso da UneeQ em combinar tecnologia com empatia e personalização, fornecendo uma solução inovadora que se alinha com a reputação da Qatar Airways em fornecer um serviço de classe mundial. Ela é uma prova das infinitas possibilidades da IA em fornecer interações personalizadas e envolventes que refletem a conversa humana.”

Graças ao sucesso na implementação das mais recentes tecnologias para melhorar as experiências dos passageiros, a Qatar Airways tem recebido diversos reconhecimentos, como o mais recente prêmio do World Travel Tech Awards como o Melhor Site de Companhia Aérea do Mundo.

Sobre a Qatar Airways:

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de 'Melhor Classe Executiva do Mundo' pela décima vez no 2023 World Airline Awards, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea continua a ser sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiosos prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A Qatar Airways é uma vencedora sem precedentes sete vezes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022).

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Médio Oriente a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, a Qatar Airways tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para mais de 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional Hamad, eleito pela Skytrax como o 'Melhor Aeroporto do Mundo' em 2021 e 2022 consecutivamente. Em 2023, o Aeroporto Internacional de Hamad foi classificado pela Skytrax como o segundo melhor aeroporto do mundo e recebeu o prêmio de 'Melhor Aeroporto do Oriente Médio' pela nona vez consecutiva, bem como 'Melhor Aeroporto Comercial do Mundo'.