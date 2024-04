Qatar Airways lança tarifas especiais para Dubais e outros destinos

Alto contraste

Até esta quinta-feira, 25 de abril, a Qatar Airways irá oferecer para clientes brasileiros tarifas especiais a partir de US$ 760 (R$ 3.986,58*) em passagens para destinos como Dubai, Sydney, Hong Kong, Maldivas e Seul. Os pacotes incluem passagens aéreas de ida e volta. As viagens devem ser programadas para acontecerem entre 19 de abril de 2024 e 31 de março de 2025, não sendo compreendidas as datas de 13 a 23 de dezembro de 2024 para saída do Brasil e dos dias 01 a 25 de janeiro para chegada no Brasil. Todos os trajetos têm origem em São Paulo, partindo do Aeroporto de Guarulhos (GRU).

A Qatar Airways voa atualmente para mais de 170 destinos em todo o mundo, conectando-os através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional Hamad, eleito pela Skytrax como o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’ em 2021, 2022 e 2024, consecutivamente. Neste ano, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o prêmio de ‘Melhor Aeroporto do Oriente Médio’ pela décima vez consecutiva, bem como ‘Melhor Varejo de Aeroporto do Mundo’ pela segunda vez consecutiva.