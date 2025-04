Reservas de voos EUA-Canadá colapsam após guerra comercial de Trump Queda nas reservas de passageiros para rotas entre os Estados Unidos e o Canadá até setembro de 2025 caíram 70% Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h05 ) twitter

Viagens entre os Estados Unidos e o Canadá registram queda acentuada BriYYZ / Wikimedia Commons

Uma nova análise do mercado de aviação feita pela OAG na quarta-feira detalha uma tendência de queda na demanda nas últimas semanas e “um declínio acentuado nas reservas futuras”, apesar da capacidade das companhias aéreas parecer praticamente inalterada na atualização semanal mais recente. Analistas apontam entre as causas do “colapso” a guerra comercial imposta pelo presidente americano Donald Trump.

Em relação à capacidade, mais de 320.000 assentos foram removidos por companhias aéreas que operam entre os Estados Unidos e o Canadá até outubro, de acordo com o relatório que compara os registros de assentos de ida programados em 3 e 24 de março.

“Os cortes mais notáveis ​​ocorrem em julho e agosto – os dois meses de pico da temporada de verão – quando as companhias aéreas reduziram a capacidade em cerca de 3,5%”, afirmou o relatório.

As reservas futuras são muito mais sombrias, destaca o Airline Geeks. O relatório acrescentou que as reservas futuras de voos entre os EUA e o Canadá “colapsaram” em mais de 70% em todos os meses até o final de setembro.

“Essa queda acentuada sugere que os viajantes estão adiando as reservas, provavelmente devido à incerteza contínua em torno da disputa comercial mais ampla”, de acordo com o relatório do OAG.

Usando as reservas futuras de março de 2024 e março de 2025 da OAG como um resumo, somente setembro representa uma queda de mais de 167.000 voos programados.

O Canadá, país que envia mais de 20 milhões de visitantes aos Estados Unidos por ano – mais do que qualquer outra nação, muda de postura. Em resposta às tarifas propostas por Trump e às repetidas ameaças de anexar a nação , o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau recentemente pediu a seus compatriotas canadenses: “Agora é a hora de escolher o Canadá”, acrescentando, “pode ​​significar mudar seus planos de férias de verão para ficar aqui no Canadá”.

A United e a Air Canada já reduziram suas operações transfronteiriças entre os EUA e o Canadá para a próxima temporada de verão. No início deste mês, a transportadora canadense de ultrabaixo custo Flair cancelou três de suas rotas nos EUA em meio à deterioração das relações EUA-Canadá.

