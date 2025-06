Rota da LATAM entre Chile e Austrália terá voos diários na alta temporada Passageiros partindo de 9 capitais brasileiras podem conectar em Santiago com voos diretos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 02h20 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h20 ) twitter

Rotas de Santiago para Sydney e Melbourne terão voos diários de novembro a março Oliver Holzbauer via Wikimedia Commons

Com o objetivo de aumentar a conectividade para os sul-americanos que desejam viajar para a Austrália, o grupo LATAM Airlines anunciou o aumento de sua oferta nas rotas diretas Santiago-Sydney e Santiago-Melbourne, que passarão a ter voos diários durante a alta temporada de fim de ano.

De novembro de 2025 a março de 2026, a rota Santiago-Sydney aumentará de 3 para 7 voos semanais, permitindo transportar cerca de 4.100 passageiros por semana. Por sua vez, a rota para Melbourne passará de 3 para 7 frequências semanais de dezembro a março de 2026. Com isso, passageiros do Chile e também de cidades do Brasil, Peru, Argentina e Uruguai terão acesso a voos que lhes permitirão chegar em pouco menos de 15 horas à Oceania.

“Os voos diários entre Chile e Austrália permitirão movimentar cerca de 150 mil passageiros no período, conectando ambos os continentes de forma rápida e segura. Atualmente, a LATAM é a única companhia que conecta Santiago a Melbourne de forma direta, representando um marco para a aviação”, disse María Paz Villasante, Gerente de Estratégia Comercial do LATAM Airlines Group.

MAIS OPÇÕES DE CONEXÃO PARA OS PASSAGEIROS DO BRASIL

Com os voos diários na alta temporada, passageiros provenientes das 9 capitais em que a LATAM opera voos diretos entre Brasil e Chile poderão viajar para a Austrália realizando apenas uma escala em Santiago do Chile. Atualmente a LATAM Brasil opera voos diretos para Santiago a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Recife.

As passagens já estão disponíveis em latam.com e demais canais de venda.Atualmente, o grupo LATAM Airlines tem voos para 153 destinos em 27 países em quatro continentes: América, Europa, África e Oceania.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.