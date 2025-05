Saiba como é o helicóptero utilizado por Vladimir Putin que a Ucrânia tentou derrubar Modelo russo Mi-171A2 foi projetado para vários tipos de missões e é conhecido por alto desempenho, segurança e versatilidade operacional Luiz Fara Monteiro|Do R7 26/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h55 ) twitter

Putin no simulador do helicóptero Mi-171A2 Reprodução vídeo RT / Youtube

O presidente russo, Vladimir Putin, teria sido alvo de uma tentativa de assassinato pela Ucrânia. Um oficial militar russo alegou que o helicóptero de Putin estava no “epicentro” de um ataque de drone ucraniano na região de Kursk na última terça-feira (20). Os sistemas de defesa aérea russos interceptaram o drone e o destruíram antes que ele pudesse atingir a rota de voo do presidente, disse o comandante da unidade de defesa aérea russa, Yuriy Dashkin.

O comandante disse à agência de notícias que, de 20 a 22 de maio, a Rússia foi alvo de um ataque massivo de drones da Ucrânia, com a defesa aérea do país “destruindo” até 1.170 drones. Dashkin disse que, durante a visita de Putin à região de Kursk, em 20 de maio, houve um ataque aéreo “sem precedentes” da Ucrânia, com a defesa aérea “derrubando” 46 drones, levando ao fechamento, inclusive, de vários aeroportos no país, como informou o blog na ocasião.

O oficial russo afirmou que o drone foi detectado se aproximando da rota de voo do helicóptero de Putin e foi imediatamente neutralizado pelas forças de defesa aérea da Rússia.

Segundo o Kyiv Independent, não foi possível verificar a alegação de forma independente, e o comandante russo não teria fornecido nenhuma evidência da tentativa de ataque à aeronave de Putin. A publicação diz que analistas ucranianos classificaram o anúncio do governo russo como uma tentativa de angariar apoio para o presidente russo, retratando-o como alguém mais envolvido nos conflitos.

‌



O helicóptero utilizado por Putin costuma ser o Mi-171A2, uma aeronave de transporte moderna, multifuncional e de médio porte desenvolvida pela Russian Helicopters. É uma versão modernizada da série Mi-8/17, combinando confiabilidade comprovada com a mais recente tecnologia. O Mi-171A2 foi projetado para uma ampla gama de missões e é conhecido por seu alto desempenho, segurança e versatilidade operacional. Putin gostou tanto da aeronave que, em uma ação para divulgar e comercializar o Mi-171A2, se deixou filmar durante uma sessão no simulador do helicóptero, há 2 anos, na fábrica da Russian Helicopters, na Sibéria.

Principais recursos e capacidades:

‌



Multiuso: O Mi-171A2 foi projetado para diversas tarefas, incluindo transporte de passageiros, transporte de carga, busca e salvamento e combate a incêndios.

O Mi-171A2 foi projetado para diversas tarefas, incluindo transporte de passageiros, transporte de carga, busca e salvamento e combate a incêndios. Alto desempenho: Ele apresenta velocidades de cruzeiro e máximas melhoradas, bem como maior capacidade de elevação em comparação às séries Mi-8/17.

Ele apresenta velocidades de cruzeiro e máximas melhoradas, bem como maior capacidade de elevação em comparação às séries Mi-8/17. Sistemas avançados: O Mi-171A2 conta com um novo conjunto de aviônicos KBO-17, permitindo operação em todas as condições climáticas e durante todo o dia.

O Mi-171A2 conta com um novo conjunto de aviônicos KBO-17, permitindo operação em todas as condições climáticas e durante todo o dia. Segurança e confiabilidade: O helicóptero incorpora recursos avançados de segurança e se beneficia da confiabilidade estabelecida da série Mi-8/17.

O helicóptero incorpora recursos avançados de segurança e se beneficia da confiabilidade estabelecida da série Mi-8/17. Operações versáteis: Ele pode transportar até 20 passageiros ou 4.000 kg de carga interna e até 5.000 kg externamente.

Ele pode transportar até 20 passageiros ou 4.000 kg de carga interna e até 5.000 kg externamente. Alcance estendido: O Mi-171A2 tem um alcance operacional de 800 km e pode operar em diversas condições, incluindo temperaturas extremas.

Um outro modelo de helicóptero, mais antigo, que também serve ao Kremlin, o Mil Mi-8, se acidentou há dois anos durante uma operação em Moscou.

Assista ao vídeo de apresentação do moderno helicóptero Mi-171A2 utilizado pelo presidente russo e já comercializado para outros países:

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.