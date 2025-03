Turbulência deixa 5 hospitalizados nos Estados Unidos Voo da United Airlines realizou pouso de emergência no Texas para atendimento aos feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/03/2025 - 12h02 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h02 ) twitter

Viaturas da brigada de incêndio deram cobertura ao pouso de emergência em Waco Reprodução FL360

Cinco pessoas foram hospitalizadas na noite de ontem depois que uma forte turbulência forçou um voo que iria para o aeroporto de Houston (IAH) a pousar em emergência no Aeroporto Regional de Waco (ACT), no Texas, Estados Unidos. Os 5 feridos, das 32 pessoas a bordo – incluindo 29 passageiros e três tripulantes – ficaram feridas e foram levadas ao hospital local. Viaturas da Brigada de Incêndio do terminal acompanharam o pouso e derem suporte ao voo.

As vítimas teriam sofrido ferimentos sem risco de morte, segundo o coordenador de gerenciamento de emergências do Gabinete do Condado de McLennan, Ryan Dirker, disse ao The Independent .

O avião UA5690, um modelo CRJ2, de matrícula N920EV operado pela SkyWest 5690, partiu às 17:03 de Springfield, Missouri, no domingo, e deveria chegar em Houston às 18:28. Mas a aeronave foi forçada a pousar no Aeroporto Regional de Waco após passar por turbulência, disse a SkyWest Airlines.

Os passageiros do voo ficaram retidos em Waco e ainda estavam no aeroporto esperando por um voo de substituição previsto para às 22h de domingo. O representante do Condado não detalhou se os feridos eram passageiros ou tripulantes.

Acredita-se que fortes tempestades em Forth Worth, Texas, tenham afetado a rota do voo, como informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

