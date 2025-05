Uberlândia recebe prêmio Aviação + Brasil de melhor aeroporto da regional Sudeste mais uma vez Pelo segundo ano consecutivo, o terminal foi eleito por passageiros como o melhor entre aqueles avaliados na região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 10h51 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h51 ) twitter

Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia (MG) Cleiton Borges - Secom/PMU

Uberlândia conquistou, mais uma vez, o título de melhor aeroporto regional do Sudeste do país. Assim como em 2024, o Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato foi premiado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil como o melhor aeroporto da região, durante a 10ª edição do prêmio Aviação + Brasil. Com uma avaliação de 4,59 pontos, em uma escala de 1 (menos ruim) a 5 (muito bom), o aeroporto de Uberlândia ficou à frente, por exemplo, dos aeroportos de Montes Claros (MG) e São José do Rio Preto (SP). A solenidade foi realizada nesta última terça-feira (27), em Brasília (DF).

O prêmio é uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Agência Nacional de Aviação Aérea (Anac) e o grupo Brasil Export e reconhece aeroportos e empresas aéreas que se destacaram na prestação de serviços durante o ano de 2024.

Para a definição dos melhores aeroportos do país, foi realizada Pesquisa de Satisfação dos Passageiros com base nas notas de Satisfação Geral dadas pelos viajantes. Em comparação com o último levantamento, a nota obtida pelo aeroporto de Uberlândia foi 0,81% superior.

‌



Durante a gestão Odelmo Leão e Paulo Sérgio, em janeiro do ano passado, a Prefeitura de Uberlândia e a concessionária Aena, empresa espanhola responsável por administrar o espaço, apresentaram projeto de ampliação e modernização para o aeroporto.

O investimento no Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato prevê melhorias como construção de novas pistas de rolagem, novo pátio para aviação do outro lado da pista (com sete posições para aeronaves tipo “C”, quatro a mais que o número atual), novo terminal de passageiros, com 14.600 metros quadrados (m²) – 70% maior que o atual –, instalação de duas pontes de embarque, check-in com 21 posições (amplas e acessíveis) e novo sistema viário de acesso ao aeroporto. Também estão previstas sala de embarque com 6 portões e 2.155 m², restituição de bagagem com 3 esteiras e área de 710 m², estacionamento ampliado, com 500 vagas e 12.400 m² e o dobro da capacidade, chegando a 2,15 milhões de passageiros ao ano. No momento, as obras no aeroporto de Uberlândia estão 5% concluídas.

‌



Além de Uberlândia, a empresa também é responsável pela administração dos aeroportos de Altamira (PA), Campo Grande (MS), Carajás (PA), Congonhas (SP), Corumbá (MS), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Ponta Porã (MS), Santarém (PA) e Uberaba (MG).

‌



