10º CNMA reforça papel das mulheres na transformação do agronegócio Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio destaca protagonismo e tecnologia Mundo Agro|Fabi Gennarini 04/09/2025 - 10h00

CNMA chega à década de uma década com debates estratégicos e sustentabilidade Foto cedida: CNMA

O 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA) será realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Reconhecido como o maior evento do gênero no mundo, o encontro deve reunir mais de 3.300 produtoras, lideranças e profissionais do setor.

Com o tema “CNMA 10 + 10 | 2025-2035: Mulheres que mudam o mundo para melhor”, a edição comemorativa reforça o protagonismo feminino e projeta os próximos desafios da década, em sintonia com debates globais como a COP 30.

A programação contará com cinco palcos e trilhas temáticas em Saúde Vegetal, Proteína Animal, Futuro do Agro e Liderança Transformadora. Entre os destaques estão o painel “TODAS | Conectando Mulheres”, que reunirá lideranças femininas do agro, além de mesas-redondas sobre inovação tecnológica, insumos, proteína animal e mudanças climáticas.

As novidades incluem a Vila CNMA, voltada a pequenos produtores; a Ilha das Startups, que apresentará tecnologias emergentes; e o retorno da Casa Mulher do Agro, espaço dedicado a bem-estar, carreira e estilo de vida. O evento também marcará o lançamento do livro “De Semente a Legado: Os 10 Anos do CNMA”, que registra a trajetória do congresso.

As inscrições já estão abertas no site: www.mulheresdoagro.com.br.

E você vai conferir tudo aqui no Mundo Agro.

