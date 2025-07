“A experiência de estar em Barretos vai além do rodeio - é algo para viver, sentir e lembrar” Barretos se prepara para a 70ª edição da Festa do Peão: estrutura internacional, turismo permanente e emoção garantida Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Parque do Peão, em Barretos, SP Foto: Arquivo pessoal

A cidade de Barretos e o Parque do Peão estão nos preparativos finais para a 70ª edição da Festa do Peão, que acontece de 21 a 31 de agosto.

Eu fui conferir de perto como estão os últimos ajustes para o maior rodeio do Brasil. Ainda falta praticamente um mês para o início, mas já deu para sentir a grandiosidade do evento — e imaginar a experiência de estar por lá.

Busto de Antônio Renato Prata, primeiro presidente de Os Independentes Foto: Arquivo pessoal

Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes — associação responsável pela organização da festa — recebeu o Mundo Agro com entusiasmo e compartilhou os bastidores de um dos maiores eventos culturais e turísticos do país.

Com uma estrutura que rivaliza com parques internacionais, a edição especial de 70 anos traz um investimento superior a R$ 20 milhões em melhorias. O dirigente falou sobre os desafios, os avanços, o impacto social da festa e revelou como Barretos vem se consolidando como um destino turístico ativo durante todo o ano — com experiências que vão muito além do rodeio.

‌



Clairy Matos e Nayara Cristina, da loja oficial de Os Independentes Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: A área de camping chama atenção. Quantos campos são?

Jeronimo Muzeti: São três: o Campo A (exclusivo para provas), o Campo B e o Campo C. Este último, com 10 alqueires, oferece mais de 4 mil tomadas e quase 100 lava-pratos — uma estrutura de primeiro mundo para os acampamentos.

‌



Mundo Agro: E o clima? Ajuda na experiência?

Jeronimo Muzeti: Muito. Agosto é um mês seco, o que evita chuvas e lama. À noite é mais fresco, e durante o dia temos o “calor do inverno”. Esse equilíbrio climático contribui diretamente para o conforto do visitante.

‌



Mundo Agro: Quem vai uma vez, costuma voltar?

Jeronimo Muzeti: Com certeza. A filosofia do evento é surpreender o público a cada ano — desde a cor dos banheiros até melhorias na infraestrutura e iluminação. Isso fideliza.

Mundo Agro: Quais são os principais investimentos desta edição?

Jeronimo Muzeti: Entre os destaques, temos a nova estação de tratamento de água (ETA), com investimento superior a R$ 3 milhões; camarotes de três andares com área de lazer e banheiros climatizados; recuperação de 11 mil metros de vias internas com asfalto novo; iluminação cênica em todo o parque, inclusive nos tetos dos pavilhões; e 160 caixas de som com música ambiente distribuídas por toda a área.

Mundo Agro: Notei que há uma preocupação com o paisagismo também.

Jeronimo Muzeti: Sim. Temos uma estufa própria para o cultivo de plantas decorativas. A cada edição, novas espécies são plantadas. A estética e a iluminação são pensadas para encantar o visitante já na chegada.

Mundo Agro: E os pontos de alimentação?

Jeronimo Muzeti: São aproximadamente 120. A maioria é formada por parceiros antigos e fidelizados. O foco é garantir conforto, limpeza e qualidade ao consumidor.

Mundo Agro: Os camarotes são sempre muito disputados. O senhor costuma visitá-los?

Jeronimo Muzeti: Sim. Visito todos os anos e sempre encontro gente do Brasil inteiro. Muitos voltam todos os anos. Cada camarote é uma experiência premium, com conforto, gastronomia de alto nível e excelente localização. Destacam-se o Brahma, Arena Premium, Stage Prime, entre outros.

Mundo Agro: A festa atrai por vários motivos, mas os shows são a cereja do bolo?

Jeronimo Muzeti: É bem equilibrado. Mesmo nos dias sem shows, o estádio lota para as provas. O acampamento atrai muitos apaixonados por rodeio — especialmente mineiros e turistas de outros estados.

Mundo Agro: E fora do período da festa? O parque continua em atividade?

Jeronimo Muzeti: Sim. Nosso objetivo é consolidar o Parque do Peão como um ponto turístico permanente. Oferecemos city tour, guia turístico, loja de souvenirs e atrações como o Memorial do Peão, o lendário Boi Bandido e o Cavaleiro das Américas.

Mundo Agro: A responsabilidade social continua sendo uma marca da festa?

Jeronimo Muzeti: Com certeza. Os Independentes realizam cerca de 22 eventos beneficentes por ano, com renda revertida ao Hospital de Amor. Essa parceria começou em 1992 e é motivo de muito orgulho para nós.

Mundo Agro: Estive na loja oficial de vocês no centro da cidade e vi o “pacote do barretense”. É uma forma de aproximar a comunidade?

Jeronimo Muzeti: Exatamente. O pacote oferece acesso a todos os dias do evento por um preço especial. Além disso, Barretos ganha visibilidade e movimenta sua economia com o turismo, em parceria com municípios vizinhos como Olímpia, que hoje complementa a demanda hoteleira.

Mundo Agro: Por fim, como o senhor definiria a Festa do Peão de Barretos em uma palavra?

Jeronimo Muzeti: Sentimento. A experiência de estar em Barretos vai além do rodeio — é algo para viver, sentir e guardar na memória.

