A importância da comunicação sem fio no campo A Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), apresentará na Agrishow 2025 inovações de ponta para ampliar a produtividade em áreas remotas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IoTSat, da Hughes do Brasil Foto cedida : Hughes do Brasil

A conectividade no campo hoje é essencial. No entanto, segundo o IBGE, 72% das propriedades rurais no Brasil ainda não possuem acesso à internet. A conexão contribui diretamente para a expansão da produtividade nas fazendas, otimiza protocolos de segurança, reduz custos e viabiliza a automação de equipamentos usados no cultivo.

A Hughes do Brasil estará presente na Agrishow 2025, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, que acontecerá de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP).

Entre as novidades da empresa está o IoT Sat, um serviço que permite conectividade ininterrupta, inclusive em áreas remotas.

Conversei com Ricardo Amaral, vice-presidente de Vendas e Marketing de Enterprise da Hughes do Brasil.

‌



Hughes - Ricardo Amaral Foto: Leo Martins Leo Martins

Mundo Agro: Quais as novidades que a empresa apresentará na Agrishow 2025? Preciso que detalhe a inovação de cada e o que representa para o produtor rural.

Ricardo Amaral: Na Agrishow 2025, a Hughes destacará diversas inovações tecnológicas, com foco em conectividade em tempo real e no uso de IoT para o agronegócio. Um dos principais destaques será o IoTSat, que integra soluções de conectividade para sistemas de pivôs de irrigação, tanto novos quanto os já em operação.

‌



Isso permitirá que os produtores rurais monitorem e ajustem a irrigação com precisão, garantindo a conformidade com a regulação da Agência Nacional de Águas e otimizando o uso da água, evitando desperdícios. Além disso, a Hughes apresentará soluções que possibilitam a análise de dados em tempo real, oferecendo aos produtores insights essenciais para otimizar operações, reduzir custos e aumentar a produtividade no campo.

Mundo Agro: Vocês oferecem tecnologia de ponta, o que é fundamental para quem está no campo, em áreas remotas?

‌



Ricardo Amaral: A Hughes oferece soluções tanto via satélite quanto por outras tecnologias, além de integrar IoT, fundamental para as operações no campo, especialmente em áreas remotas. Nossas soluções asseguram que os produtores rurais, em qualquer região do Brasil, incluindo as de difícil acesso, tenham conectividade estável e em tempo real. Isso é essencial para a digitalização das operações agrícolas, possibilitando a implementação de tecnologias como monitoramento remoto, gestão eficiente de recursos e tomada de decisões baseadas em dados.

Mundo Agro: Conseguem otimizar desde o tempo do produtor rural em suas atividades, protocolos de segurança, até a redução de custos?

Ricardo Amaral: Sim, nossas soluções permitem otimizar significativamente o tempo do produtor rural. Com a conectividade em tempo real e o uso de IoT, é possível automatizar processos como a irrigação e o monitoramento de máquinas e equipamentos, o que reduz a necessidade de intervenções manuais e aumenta a eficiência. Além disso, ao otimizar o uso de recursos e melhorar a produtividade, conseguimos impactar diretamente a redução de custos e a melhoria nos protocolos de segurança, garantindo que as operações sejam realizadas de forma mais eficiente e sustentável.

Mundo Agro: O serviço oferecido por vocês demanda um investimento alto?

Ricardo Amaral: As soluções da Hughes são projetadas para oferecer um ótimo retorno sobre o investimento, especialmente considerando os benefícios a longo prazo que proporcionam. Embora o custo inicial de implementação possa variar dependendo da solução, nossas tecnologias são altamente escaláveis e acessíveis, permitindo que produtores de diferentes portes adotem as soluções conforme suas necessidades. O investimento é compensado pela redução de custos operacionais e pelo aumento da produtividade.

Mundo Agro: Existe algum local que a Hughes ainda não consegue oferecer serviço?

Ricardo Amaral: Atualmente, a conectividade, seja via satélite ou outras tecnologias, é um meio essencial e parte das entregas dos projetos da Hughes. Contudo, estamos além das conexões, atuando como integradores de soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada produtor rural.

A Hughes já atende todas as regiões do Brasil, incluindo as áreas mais remotas. Embora existam áreas de difícil acesso, continuamos a expandir nossas operações e a melhorar nossa infraestrutura para atender à crescente demanda do mercado. Em 2025, temos uma visão otimista do mercado e esperamos expandir ainda mais nosso alcance, oferecendo conectividade de ponta e soluções inovadoras para todos os produtores rurais.

Mundo Agro: Qual o diferencial oferecido por vocês (além de oferecer conectividade com satélites) no setor de agro?

Ricardo Amaral: Além da conectividade via satélite, o grande diferencial da Hughes é nossa capacidade de atuar como uma integradora de soluções, oferecendo soluções completas e personalizadas para o agronegócio.

Embora sejamos especialistas em conectividade via satélite, somos agnósticos ao meio de conexão, o que nos permite utilizar diferentes tecnologias para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Nossa expertise em IoT, análise de dados em tempo real e integração de sistemas permite que os produtores rurais otimizem suas operações de forma inteligente e sustentável. Não nos limitamos a fornecer apenas conectividade, mas entregamos soluções que transformam o negócio agrícola, aumentando a eficiência, produtividade e sustentabilidade no campo.

Mundo Agro: Qual a projeção da empresa para esse ano e qual o maior desafio para vocês?

Ricardo Amaral: Nossa projeção para 2025 é muito positiva, com expectativas de expansão significativa no setor de agronegócio. O maior desafio que enfrentamos é a grandiosidade e diversidade desse setor, que envolve uma gama de necessidades distintas e específicas para cada tipo de produtor. Nosso maior objetivo é endereçar soluções personalizadas que atendam a essas variações, garantindo que nossa infraestrutura de conectividade continue a suprir a crescente demanda, especialmente nas regiões mais remotas do Brasil.

Estamos comprometidos em inovar constantemente, trazendo novas soluções tecnológicas que atendam às necessidades únicas de cada produtor rural, sempre mantendo nosso compromisso com a qualidade, sustentabilidade e a eficiência das operações.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp