A nova era da alimentação prática e saudável no Brasil Com receitas artesanais e ingredientes 100% naturais, a Vero Brodo aposta em praticidade sem abrir mão da saúde e do sabor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/05/2025 - 19h33 (Atualizado em 11/05/2025 - 19h33 )

A nova era da alimentação prática e saudável Foto cedida: Vero Brodo

A capital registra, neste domingo de Dia das Mães, 17 graus. E esse friozinho pede uma sopa, um caldo, não?Mas, para preparar um caldo ou uma sopa, é preciso agilidade e ingredientes prontos para o uso. Calma, porém, há uma opção que pode ser a salvação para muitos que adoram jantar um caldo à noite.

Em casa, durante esses períodos de temperaturas mais amenas, costumamos tomar um “brodo”. Em italiano, brodo significa caldo. E, para acompanhar, não pode faltar um pão italiano e, talvez, uma taça de vinho. Mas hoje não falarei sobre essa tradição italiana ou outras receitas. Vamos falar de um caldo saudável e prático, que promete conquistar muitos brasileiros. E, ele é versátil. Pode ser usado em outras receitas.

A Vero Brodo, marca que se destaca por seus caldos 100% naturais, participa do Festival Apas Show, que começa amanhã, em São Paulo, no Expo Center Norte. Conversei com Rafael Vaz, fundador da empresa. E, aliás, você, leitor do blog, já pode conferir em primeira mão muitas das novidades que serão apresentadas na maior feira de alimentos e bebidas das Américas. Estarei por lá, ansiosa para encontrar todos vocês e outras pessoas que, inovam e transformam o setor.

Rafael Vaz, CEO GlobalFruit e Vero Brodo Foto cedida: Vero Brodo

Mundo Agro: O que motivou a criação da Vero Brodo e como surgiu a ideia de apostar em caldos líquidos 100% naturais no Brasil?

Rafael Vaz: A Vero Brodo nasceu do desejo de trazer uma alimentação mais natural, prática e saborosa para o dia a dia das pessoas. Percebemos uma grande lacuna no mercado brasileiro: faltavam caldos realmente naturais, livres de conservantes, aditivos artificiais e com aquele sabor caseiro autêntico. Queríamos oferecer uma opção que unisse qualidade e conveniência, mas sem abrir mão da saúde. Desde o início, nosso propósito foi claro: impulsionar o mercado brasileiro de alimentos saudáveis e resgatar o verdadeiro significado de um caldo bem feito. No entanto, um dos maiores desafios foi educar o público sobre os benefícios dos caldos naturais líquidos, uma categoria ainda pouco explorada no Brasil. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos esse mercado já era mais maduro, por aqui, as pessoas estavam acostumadas com caldos ultraprocessados. Precisávamos mostrar que era possível ter uma alimentação saborosa e nutritiva sem abrir mão da praticidade. Foi um processo de aprendizado e adaptação, mas a resposta do público mostrou que estávamos no caminho certo.

Mundo Agro: Qual foi o papel da sua experiência internacional no desenvolvimento do produto?

Rafael Vaz: Foram três anos de intensa pesquisa e análise de mercado, em que cada detalhe foi cuidadosamente avaliado. Sou um empreendedor nato. Após quase 10 anos como CEO da GlobalFruit — indústria especializada no envase de bebidas para marcas como Coca-Cola e Ambev — decidi criar meu próprio produto. Minha experiência internacional começou ainda no colegial, com uma temporada de um ano na Nova Zelândia. Durante a faculdade de Administração, fui trainee em um laboratório de análises de alimentos do Grupo Sabin, cofundado por minha mãe. Já formado, complementei minha formação com cursos internacionais em gestão e inovação, o que ampliou minha visão estratégica e aguçou meu olhar para oportunidades globais. Em 2015, fundei a Native Berries, focada na exportação de açaí. A marca conquistou redes como a Whole Foods nos Estados Unidos e tornou-se líder no segmento nos Emirados Árabes. A partir dessa trajetória surgiu a GlobalFruit — inicialmente criada para envasar o próprio suco de açaí, mas que rapidamente evoluiu para uma indústria de grande porte voltada ao envase de bebidas e alimentos para terceiros. Durante esse processo, identifiquei uma grande oportunidade: enquanto mercados como o europeu e o norte-americano já contavam com categorias consolidadas de caldos líquidos naturais, o Brasil ainda era dominado por produtos ultraprocessados, como os cubinhos industrializados. Essa lacuna, aliada à crescente busca dos brasileiros por produtos mais saudáveis e com sabor de comida feita em casa, inspirou o nascimento da Vero Brodo — com a missão de tornar acessível um produto de alta complexidade gastronômica, de forma simples e prática.

Mundo Agro: Como a presença de sócios como Ivete Sangalo e Daniel Cady contribui para o posicionamento e visibilidade da marca?

Rafael Vaz: Minha conexão com o Daniel veio antes mesmo da Vero Brodo. Quando apresentei a ideia para ele, já conhecendo bem os caldos líquidos do exterior, seu interesse foi imediato. Ele enxergou o potencial do produto e compartilhou a visão de criar algo realmente inovador para o mercado brasileiro. A Ivete, por sua vez, se encantou com a proposta e com a qualidade do que estávamos desenvolvendo. O entusiasmo deles foi tão grande que ambos decidiram se tornar sócios da marca. A Ivete trouxe não apenas visibilidade, mas credibilidade e conexão com o público. Seu envolvimento fez com que a Vero Brodo ganhasse reconhecimento rapidamente, atingindo mais pessoas e conquistando a confiança dos consumidores. Já o Daniel agregou toda sua experiência e autoridade na área de nutrição, reforçando nosso compromisso com saúde e bem-estar. Essa parceria teve um impacto enorme na trajetória da marca. Unimos qualidade, ciência e comunicação autêntica, o que nos permitiu crescer de forma consistente e conquistar um espaço relevante no mercado.

Mundo Agro: Quais são os principais diferenciais da Vero Brodo em relação aos caldos industrializados já existentes no mercado?

Rafael Vaz: Vero Brodo representa uma nova categoria de produto, oferecendo aos brasileiros um alimento versátil e com sabores alinhados à cultura do nosso país. A companhia enxergou uma lacuna no mercado brasileiro e a transformou em oportunidade. Por aqui, a ideia de caldo ainda é atrelada aos cubinhos, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a versão líquida domina as prateleiras e representa 10% das embalagens tetra pak no mercado norte-americano. O grande diferencial da Vero Brodo está na qualidade superior dos nossos produtos e no propósito por trás da marca. Não fazemos concessões quando o assunto é saúde e sabor. Nosso compromisso é oferecer caldos de verdade, 100% naturais, feitos com ingredientes selecionados, sem conservantes, realçadores de sabor ou qualquer tipo de aditivo químico.

Mundo Agro: Como a empresa planeja atingir a meta de estar em mais de 2.000 pontos de venda em 2025?

Rafael Vaz: A Vero Brodo vem estruturando um plano robusto de expansão nacional com foco em três frentes: penetração nos grandes varejistas regionais e redes nacionais, aceleração do canal digital e fortalecimento da parceria com distribuidores estratégicos em todo o Brasil. Investimos em equipes comerciais dedicadas, ações de degustação em ponto de venda e campanhas de conscientização sobre a categoria para gerar giro e recompra. O trabalho próximo aos distribuidores tem sido fundamental para ampliar capilaridade, acelerar o sell-in e garantir uma presença sólida nas principais praças do país.

Mundo Agro: Qual é a estratégia da Vero Brodo para competir nesse mercado competitivo?

Rafael Vaz: A Vero Brodo se diferencia por oferecer caldos e bases líquidas com padrão culinário profissional, produzidos de forma 100% natural, sem conservantes ou aditivos, com sabor profundo e textura encorpada — pensados para o consumo diário, com preço acessível e alto valor percebido. Mais do que vender um produto, estamos criando e liderando uma nova categoria no Brasil. Por isso, adotamos uma estratégia de educação 360°, que começa na comunicação digital — com conteúdos sobre uso, benefícios e versatilidade dos caldos — e se estende até o ponto de venda. O trabalho vai desde a capacitação de equipes e lojistas até a escolha estratégica do posicionamento na gôndola: buscamos estar em pontos que provoquem curiosidade, gerem comparação e estimulem a experimentação. Parcerias com chefs, nutricionistas e médicos fortalecem nossa autoridade e ampliam o entendimento sobre a funcionalidade do produto. Assim, construímos uma marca que entrega sabor, saúde e praticidade — de forma acessível e relevante para um público cada vez mais amplo.

Mundo Agro: Quais são as principais diferenças entre caldo, stock e broth na linha de produtos da Vero Brodo?

Rafael Vaz: Caldo: passa cerca de quatro horas cozinhando, e são oferecidos em embalagens de 1 litro nos sabores carne bovina, galinha e vegetais. É indicado para sopas, molhos, guisados, risotos, pratos assados e em substituição à água nas mais diversas receitas.

Stock: leva de seis a oito horas na panela, vendido em embalagens de 750 ml nos sabores carne bovina, carne suína e galinha. Tem sabor mais intenso, por isso é indicado para enriquecer as receitas em que um bom caldo é a estrela.

Broth: em embalagens de 500 ml e conta com até 18 horas de cozimento, nos sabores carne bovina e galinha. O caldo de ossos é rico em colágeno, gelatina, glicina, prolina, glucosamina, condroitina e minerais como cálcio, magnésio e fósforo obtidos por meio da fervura lenta de ingredientes selecionados. Pode ser consumido diretamente (basta aquecer) e também incorporado em molhos, sopas e outras receitas.

Mundo Agro: Como é feito o processo de cocção dos caldos e por que o tempo de cozimento é tão importante para a qualidade do produto?

Rafael Vaz: O processo de cocção dos caldos da Vero Brodo segue técnicas tradicionais da gastronomia, com cozimento lento e prolongado, que pode chegar a até 24 horas, dependendo da receita. Esse tempo é essencial para extrair o máximo de sabor, colágeno e nutrientes dos ingredientes naturais, sem a necessidade de aditivos artificiais. O resultado é um caldo denso, saboroso e funcional — com textura e aroma que remetem ao feito em casa. Essa é justamente a missão da Vero: traduzir a complexidade de um preparo artesanal em uma solução simples e prática para o dia a dia, sem abrir mão da qualidade e da experiência culinária.

Mundo Agro: O Bone Broth tem ganhado destaque entre os consumidores. Quais são os seus principais benefícios nutricionais?

Rafael Vaz: O caldo de ossos é rico em colágeno, gelatina, glicina, prolina, glucosamina, condroitina e minerais como cálcio, magnésio e fósforo. Seus principais benefícios incluem:

● Saúde intestinal: A gelatina ajuda a fortalecer a barreira intestinal e pode ser benéfica para quem tem síndrome do intestino irritável, permeabilidade intestinal aumentada e doenças inflamatórias intestinais.

● Articulações: A presença de colágeno, glucosamina e condroitina auxilia na regeneração da cartilagem articular e pode ajudar na prevenção e no alívio de dores articulares.

● Pele, cabelo e unhas: O colágeno melhora a elasticidade da pele, reduz rugas e fortalece unhas e cabelos.

● Sistema imunológico: Rico em aminoácidos anti-inflamatórios, o caldo pode fortalecer a resposta imunológica e reduzir inflamações.

● Sono e relaxamento: A glicina presente no caldo tem um efeito calmante, ajudando na qualidade do sono e na função cognitiva.

Mundo Agro: Como a Vero Brodo trabalha com produtores locais e quais práticas sustentáveis são adotadas no processo de produção? De que forma a empresa garante a qualidade e a certificação dos ingredientes utilizados?

Rafael Vaz: Na Vero Brodo, acreditamos que impacto positivo começa na origem. Por isso, trabalhamos com pequenos produtores locais, muitos dos quais não tinham sequer CNPJ ou estrutura para emitir nota fiscal quando os conhecemos. Colocamos nossa contabilidade à disposição para ajudá-los a se formalizar, gerar renda de forma regular e integrar uma cadeia de fornecimento mais justa e transparente. Boa parte dos vegetais que utilizamos — de cenouras a talos de salsão — seriam descartados do mercado in natura apenas por não atenderem padrões estéticos, apesar de estarem perfeitos para uso culinário. Estima-se que mais de 30% de todos os alimentos produzidos no Brasil sejam desperdiçados por critérios de aparência. Ao resgatar esses ingredientes, damos um destino nobre a eles, reduzimos o desperdício e valorizamos o trabalho dos pequenos agricultores. Do ponto de vista de qualidade e segurança, seguimos os mais altos padrões da indústria. Nossa fábrica é certificada com FSSC 22000, o que exige que 100% dos nossos fornecedores sejam homologados e auditados regularmente. No caso das proteínas, utilizamos exclusivamente carnes provenientes de frigoríficos com SIF (Serviço de Inspeção Federal), garantindo procedência, segurança e rastreabilidade completa. Sustentabilidade, para nós, é gerar valor em toda a cadeia — do campo à mesa — de forma ética, responsável e eficiente.

Mundo Agro: Quais são os planos da marca para ampliar a atuação no segmento de food service?

Rafael Vaz: A Vero Brodo nasceu no varejo, com a proposta de oferecer um caldo já temperado e pronto para o consumo, facilitando o dia a dia do consumidor. No food service, entendemos que a lógica é diferente: o chef precisa imprimir sua identidade no preparo. Por isso, desenvolvemos uma linha específica para cozinhas profissionais — uma base neutra, pensada para oferecer liberdade criativa sem exigir horas de cocção. Além de entregar sabor e profundidade, nossas bases garantem padronização, algo essencial em grandes operações. Um caldo feito do zero pode variar conforme o profissional ou até pelas condições dos insumos; com a Vero, o chef tem consistência de sabor, rendimento e qualidade em todos os serviços. Contamos com uma indústria robusta por trás, a Globalfruit, que nos permite oferecer soluções personalizadas para redes maiores — com embalagens assépticas que vão de 1 litro até bags de 4 litros, adaptadas à escala e à operação de cada cliente. Nossa meta é ser a base confiável por trás das melhores cozinhas: economizando tempo, garantindo excelência e respeitando a assinatura única de cada chef. Sobre a Vero Brodo Lançada em 2024, pela Globalfruit, líder no mercado co-packers no Brasil, a Vero Brodo é uma empresa de caldos líquidos, prontos para consumo e 100% naturais. Com sede em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, opera em um parque fabril de última geração, cadeia de produção própria e parcerias com cooperativas locais. Os ingredientes utilizados nos produtos da Vero Brodo são certificados e homologados, assegurando a qualidade e a sustentabilidade da produção.

