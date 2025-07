A picape que conquistou o campo e segue evoluindo com mais potência e tecnologia A Fiat Toro chega a 600 mil unidades produzidas no Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A picape média que conquistou o campo Foto: Arquivo pessoal

Eu já avalie duas Toros - uma Ultra e a mais recente foi a Volcano- durante as expedições do blog.

Nada - absolutamente- nada contra as caminhonetes. Mas as mulheres vão entender. Ela é do tamanho ideal para nós. De levar feno de um lado para o outro até mesmo fazer compras no supermercado. Isso sem falar na tecnologia e conforto.

A primeira versão da Toro chegou ao mercado em 2016. E desde então revoluciona o mercado de picapes médias.

A picape que agrada mulheres no campo e na cidade Foto: Arquivo pessoal

Produzida no Polo Automotivo Stellantis, em Goiana (PE), atingiu o marco de mais de 600 mil unidades produzidas e mais de 30 prêmios conquistados por design, desempenho e valor de revenda.

‌



Voltada para quem vive no campo, mas também precisa de mobilidade urbana com eficiência, a Toro encontrou seu espaço. E, em 2025, ela ficou ainda mais potente.

A grande novidade foi a chegada do novo motor MultiJet 2.2 Turbodiesel nas versões Volcano e Ranch. Com ele, a picape passou a entregar 200 cv de potência e 450 Nm de torque — um ganho de 18% em potência e 29% em torque em relação ao motor anterior.

‌



Para quem roda muito no interior e precisa de autonomia, o motor a diesel é um diferencial. Ele garante performance em terrenos desafiadores e economia no consumo, algo essencial em regiões afastadas de grandes centros.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp