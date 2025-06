A revolução da inteligência artificial na gestão de fazendas Softwares de gestão rural se tornam aliados estratégicos para produtores que buscam produtividade, controle e decisões mais inteligentes no campo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/06/2025 - 20h45 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Connectere leva IA para dentro da porteira com o software +G3 Foto cedida: Connectere AgroGestão

A cada fazenda que visito, me deparo com um campo mais conectado. A gestão rural tem sido feita de forma diferente — e não poderia ser de outro jeito. A tecnologia está presente em todas as áreas da nossa vida, e o agronegócio não é exceção.

Tudo acontece com apenas um clique, impulsionado pelo uso da inteligência artificial, que auxilia diretamente na tomada de decisões. Mais do que registrar dados, os softwares agrícolas automatizam processos, antecipam problemas e oferecem uma visão completa da fazenda. Eles integram, em uma única plataforma, informações sobre finanças, produção, pecuária, maquinário e equipes.

O Mundo Agro conversou com Marcelo Lagemann, CEO da Connectere, para entender como essas ferramentas têm sido aplicadas nas propriedades rurais brasileiras, quais são os benefícios percebidos, os desafios enfrentados na adoção da tecnologia e o que esperar do futuro da gestão no campo.

‌



Marcelo Lagemann, CEO da Connectere Foto cedida: Connectere

Mundo Agro: O que é Connectere? Que tipo de serviço ela oferece?

Marcelo Lagemann: A Connectere Agrogestão é uma empresa especializada em Software de gestão de fazendas, que oferece soluções completas para a gestão agrícola e pecuária. Seu principal produto é o +Gestão, um software desenvolvido para transformar a forma como o produtor rural administra sua fazenda. Com o lançamento da nova versão +G3, a Connectere traz uma ferramenta ainda mais poderosa e inteligente, integrando automação de processos, inteligência artificial (IA) e painéis de controle em tempo real para facilitar a tomada de decisões e otimizar resultados no campo.

‌



Mundo Agro: Como o software +G3 pode ajudar produtores rurais?

Marcelo Lagemann: O software permite o gerenciamento completo da fazenda, com módulos para:

‌



Financeiro: controle de fluxo de caixa, contas a pagar e receber, conciliação bancária e gestão de empréstimos;

Agricultura: registro de safra, produtividade, custos por talhão e comparação entre safras;

Pecuária: controle por animal ou lote, desempenho e custos do rebanho;

Máquinas: controle de manutenção, custos operacionais e desempenho das frotas;

Estoque e compras: monitoramento de insumos, armazém e produtos em desuso;

Comercial: controle de vendas e emissão de notas fiscais (NF-e);

Recursos Humanos: registro dos gastos com funcionários;

Planejamento: comparativo entre orçado x realizado

Contabilidade: automatização de lançamentos contábeis e obrigações fiscais.

Mundo Agro: De que forma a IA ajuda o produtor hoje em dia? Podemos afirmar que o uso da IA está em todas as fazendas do Brasil?

Marcelo Lagemann: Hoje, a Inteligência Artificial (IA) ajuda o produtor rural transformando dados em informações rápidas, precisas e embasadas. No sistema +G3, por exemplo, a IA foi desenvolvida para interpretar relatórios automaticamente, facilitando o entendimento das informações e orientando a gestão. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, a IA contribui para o controle financeiro, operacional e estratégico, otimizando o tempo dos gestores e aumentando a assertividade nas decisões. Apesar do avanço, ainda não podemos dizer que a IA está presente em todas as fazendas do país. Mas o movimento de adoção é crescente e irreversível. A tecnologia veio para ampliar a capacidade humana e tornar a gestão rural mais inteligente e eficiente.

Mundo Agro: Existe algum receio por parte do produtor com essa tecnologia?

Marcelo Lagemann: Sim, ainda há receios, especialmente por parte de produtores mais tradicionais ou que tiveram experiências frustrantes com tecnologias anteriores. A Connectere busca superar isso com um processo de implantação humanizado, suporte próximo e uma interface simples e intuitiva.

Os principais pontos de dúvida envolvem:

Complexidade do uso do sistema;

Confiabilidade dos dados e análises geradas por IA;

Dependência de internet e suporte técnico.

Mundo Agro: Custa caro esse serviço?

Marcelo Lagemann: O serviço não é considerado caro, principalmente quando comparado ao valor que entrega em retorno, como redução de perdas, maior controle, eficiência operacional e segurança fiscal. Além disso, o sistema da Connectere não possui contrato de fidelidade, o que demonstra confiança na qualidade do serviço e reduz riscos para o produtor.

Mundo Agro: Como ele funciona?

Marcelo Lagemann: O +G3 é um sistema de gestão 100% online, acessado pela internet tanto no computador quanto pelo celular. Tudo isso com segurança de dados e backups automáticos. Com ele, o produtor rural pode:

Registrar operações do dia a dia trazendo eficiência e praticidade;

Acompanhar dados em tempo real;

Emitir documentos fiscais, por exemplo, LCDPR, NFe e SPED;

Gerenciar estoque, contabilidade e finanças;

Tomar decisões baseadas em indicadores confiáveis.

Mundo Agro: Poderia exemplificar de uma maneira didática o que ele faz e apresenta para o produtor?

Marcelo Lagemann: Vamos imaginar um exemplo prático: o produtor comprou defensivos, aplicou na lavoura e agora está colhendo a produção. Com o +G3, tudo isso é registrado e conectado automaticamente. A SEFAZ envia para o +G3 a NFe de compra, ao registrar ela o sistema atualiza o estoque e o contas a pagar sem precisar de retrabalho. Quando o produto é aplicado na lavoura, o manejo é registrado e o custo do talhão e da cultura é calculado automaticamente. Na colheita, o sistema dá entrada no estoque da produção de acordo com os descontos de classificação e a produtividade é calculada por talhão e cultura. Ou seja, o produtor acompanha todo o ciclo produtivo com clareza, do início ao fim, com relatórios e gráficos que mostram o desempenho e apontam o que está indo bem e o que pode melhorar. E a Inteligência Artificial? Ela entra justamente na interpretação desses relatórios: funciona como um assistente virtual em gestão de fazendas, que resume os dados e permite ao produtor fazer perguntas e obter respostas rápidas e precisas, facilitando a tomada de decisões.

Mundo Agro: O +G3 opera em quantas fazendas hoje? Brasil todo?

Marcelo Lagemann: Hoje, o +G3 está presente em mais de 500 grupos familiares, com atuação em cerca de 980 fazendas espalhadas por 19 estados brasileiros.

Mundo Agro: A IA ajuda o produtor na tomada de decisão? Dá pra confiar 100%?

Marcelo Lagemann: Sim, a Inteligência Artificial é uma grande aliada do produtor na hora de tomar decisões. Ela analisa grandes volumes de dados, identifica padrões e aponta tendências que muitas vezes passariam despercebidas. Com isso, o produtor ganha agilidade, precisão e embasamento para decidir com mais segurança. No entanto, é importante lembrar que a IA é uma ferramenta de apoio - ela não substitui o olhar humano. As sugestões da IA são baseadas nas informações disponíveis, então quanto melhor for a qualidade dos dados inseridos no sistema, mais confiáveis serão as análises. Dá pra confiar, sim, mas com o entendimento de que a melhor decisão acontece quando a experiência do produtor se soma à “inteligência” da tecnologia.

Mundo Agro: O que esperar para os próximos 5 anos?

Marcelo Lagem ann: Nos próximos 5 anos, a presença da Inteligência Artificial nas fazendas deve crescer de forma acelerada e se tornar cada vez mais acessível. Podemos esperar: Automatização ainda maior dos processos operacionais e administrativos, reduzindo retrabalho e aumentando a eficiência. Análises preditivas mais precisas, ajudando a antecipar problemas e planejar com mais assertividade, seja na lavoura, na pecuária ou na gestão financeira. Integração com sensores, drones e imagens de satélite, permitindo decisões em tempo real com base em dados ambientais, climáticos e produtivos. Assistentes virtuais inteligentes, que vão além da leitura de relatórios e passam a sugerir ações práticas para melhorar o desempenho da fazenda. Tomada de decisão colaborativa, unindo IA, experiência do gestor e dados históricos para gerar planos de ação personalizados. A tendência é que a IA deixe de ser algo “tecnológico demais” e se torne uma aliada natural do dia a dia do produtor - simples de usar, confiável e indispensável para quem busca produtividade e rentabilidade com controle.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp