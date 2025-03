Abertura do mercado do Vietnã e aumento das exportações de carne de frango devem superar as projeções para 2025 O cenário é promissor para o setor, com alta nas vendas para mercados importantes Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abertura do mercado do Vietnã e exportações de carne de frango devem superar projeções do setor Foto cedida : ABPA

O Vietnã é um importante mercado da Ásia para o comércio global de carne de frango, especialmente agora com a abertura para miúdos de frango e a retomada das vendas de pés de frango pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o país importa cerca de 170 mil toneladas de carne e produtos de frango. O Brasil é o sétimo maior fornecedor de carne de frango para a Ásia, com 11 mil toneladas exportadas em 2024.

“O Vietnã é um mercado de alto valor agregado para miúdos e pés de frango, com grande demanda pelos produtos. A abertura, viabilizada por um forte trabalho do Ministério da Agricultura e Pecuária, juntamente com o setor privado, deverá representar um importante incremento nos resultados das exportações brasileiras neste ano”, ressalta o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, cresceram 17,9% em volume no mês de fevereiro, segundo a ABPA.

‌



Foram embarcadas 468,4 mil toneladas este ano, contra 397,2 mil toneladas no mesmo período de 2024. Este é o melhor desempenho já registrado em um mês de fevereiro.

Exportações em alta

A soma das exportações nos dois primeiros meses chegou a 911,4 mil toneladas, um aumento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o total foi de 802,2 mil toneladas.

‌



Em receita, o crescimento no primeiro bimestre foi de US$ 1,696 bilhão, o que representa um aumento de 22% em relação ao total registrado no ano passado, de US$ 1,390 bilhão.

A China é o maior comprador do Brasil, com 49,6 mil toneladas, volume 18,1% superior ao obtido no mesmo período do ano passado. Em seguida, estão os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Japão.

‌



O estado do Paraná continua sendo o maior exportador de carne de frango do Brasil, com 186 mil toneladas exportadas em fevereiro, um aumento de 15,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

“O mercado internacional continua com alta demanda pela carne de frango do Brasil, seja em consequência das rupturas no fluxo de comércio geradas entre nações com registros de H5N1, ou como resultado de medidas de apoio ao abastecimento interno de países com dificuldades. O comportamento dos embarques até agora indica que as projeções inicialmente estabelecidas para as exportações brasileiras deverão ser superadas”, avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5