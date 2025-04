AGRISHOW 2025: O futuro do agronegócio e o empoderamento da mulher no campo A principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, entre os dias 28 de abril e 2 de maio de 2025 Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/04/2025 - 19h42 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h42 ) twitter

Coletiva de lançamento para a imprensa da Agrishow 2025 Foto cedida : Agrishow 2025

“O Futuro do Agro de A a Z” é o tema deste ano e trará tendências e tecnologias para o setor. Além disso, a mulher do campo terá, mais uma vez, seu espaço garantido.

Mais de 30% do público visitante da Agrishow já é feminino, segundo dados da Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo).

O presidente da Agrishow, João Marchesan, em entrevista coletiva de lançamento para a imprensa, reforçou a crescente presença das mulheres no campo e nos eventos do setor.

Segundo Marchesan, 34% dos cargos de gestão do agro hoje são ocupados por mulheres. “Queremos melhorar o relacionamento com as mulheres, para que elas possam trocar informações e fazer networking”, afirmou ele.

‌



A Agrishow 2025 é uma iniciativa das entidades: Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB - Sociedade Rural Brasileira.

A 30ª edição deve movimentar até R$ 500 milhões durante o período, considerando os gastos dos visitantes com transporte, hospedagem, bares e restaurantes, compras em comércios locais, visitas a parentes e amigos, atividades culturais, entretenimento e passeios turísticos.

‌



A Agrishow Lab terá uma área dedicada para startups. Já o Agrishow Pra Elas, espaço dedicado às mulheres do agro, contará com palestras e workshops. No Lounge dos Embaixadores, grandes influenciadores do agronegócio – embaixadores digitais da feira – irão receber seus fãs.

Neste ano, são esperados cerca de 195 mil visitantes do Brasil e do exterior, ao longo dos cinco dias de feira. A estimativa da Abimaq é que a comercialização de máquinas agrícolas para 2025 suba 8,2% em relação a 2024.

‌



O prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, reiterou a importância do agro no dia a dia, mencionou a falta de mão de obra e detalhou a campanha “Futuro do Agro de A a Z”. Dentro da estratégia, os organizadores reforçaram a parceria com a prefeitura e com o Programa Educacional “Agronegócio na Escola”, da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), para apresentar a cadeia de produção aos jovens. Durante a feira, acontecerão excursões com 1.150 alunos e 84 docentes do 9º ano da rede municipal, além de 180 estudantes e 120 professores do ensino médio da rede estadual.

Todos os detalhes da Agrishow você poderá acompanhar aqui no Mundo Agro. Vem comigo, porque o mundo é Agro!

