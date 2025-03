Agrotech: jovem visionário quer transformar o agronegócio brasileiro Fernando Ochman, de 24 anos, é um empreendedor que busca revolucionar o setor agrícola Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 02h00 ) twitter

Agrotech - rastreabilidade do gado Foto cedida : Adriano Brito /CNA

Inovação e tecnologia para garantir um futuro mais sustentável e eficiente.

É assim que Fernando Ochman pretende ajudar o setor. Ele começou cedo nesse propósito e, aos 21 anos, enquanto estudava na New York University, lançou sua própria empresa focada em representar startups de tecnologia, especialmente nos setores de Agrotech e Foodtech.

A OnFresh lidera a introdução de tecnologias únicas e inovadoras no Brasil. Uma delas é o reconhecimento facial para gado. Com mais de 234 milhões de cabeças de gado no país, o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Com essa tecnologia, é possível melhorar a segurança sanitária e, ainda, ajudar na rastreabilidade animal. Ela garante o bem-estar dos animais, evita as marcações a fogo e os brincos de rastreamento, além de agilizar o transporte de animais e a emissão das Guias de Trânsito Animal.

‌



Outra aposta da empresa é no setor de combustíveis renováveis e SAF (Sustainable Aviation Fuel), com investimentos significativos em plantas de produção nos EUA.

O Mundo Agro conversou com Fernando Ochman, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da companhia, para descobrir mais sobre o universo da Agrotech.

‌



Fernando Ochman, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da OnFresh Foto cedida : OnFresh

Mundo Agro: Quando surgiu a ideia de empreender com uma startup voltada para o agro?

‌



Fernando Ochman: Sempre tive uma grande afinidade com empreendedorismo. Aos 17 anos, fundei, junto com dois amigos, um projeto social chamado “Futuros Empreendedores do Brasil”, no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, onde ensinávamos empreendedorismo para crianças e jovens. Quando comecei a estudar na New York University, nos EUA, aproveitei para expandir minha rede de contatos e buscar algo inovador que eu pudesse trazer para o Brasil. Identifiquei carências tecnológicas no nosso mercado e, com a ajuda de contatos internacionais, trouxe soluções disruptivas, maduras e escaláveis para o país, especialmente para setores como o agro.

Mundo Agro: O que é a OnFresh?

Fernando Ochman: É uma empresa especializada em Agrotech e outras tecnologias disruptivas. Estamos baseados em São Paulo, com um escritório de contato em Nova York. Nosso foco é representar e estabelecer parcerias exclusivas com empresas nacionais e internacionais que desejam entrar no mercado brasileiro. Nós organizamos as operações, clientes e distribuições desses parceiros no Brasil, acompanhando o processo desde a elaboração do projeto até a execução das vendas. Acreditamos em tecnologias e ideias que, além de inovadoras, busquem promover maior sustentabilidade, saúde e eficiência no país.

Mundo Agro: Quais tecnologias a empresa utiliza no agro para o reconhecimento facial do gado?

Fernando Ochman: A tecnologia de reconhecimento facial de gado identifica os animais a partir de padrões exclusivos, como o focinho, que se ajusta continuamente à medida que novos bovinos são inseridos no banco de dados. A precisão dessa tecnologia é superior a 100%, o que define um novo padrão global na identificação de gado. Ela permite rastrear e monitorar todo o ciclo de vida do gado, funcionando como uma “impressão digital” para os animais. Esses perfis digitais oferecem benefícios para processos regulatórios, manutenção de registros e conformidade. Eles são armazenados de forma segura em um banco de dados privado, onde o proprietário escolhe o que deseja compartilhar. A tecnologia também facilita o acompanhamento do histórico médico e de saúde dos animais, garantindo intervenções oportunas e cuidados personalizados. A plataforma é altamente integrada e escalável, podendo se adaptar aos sistemas existentes de gerenciamento agrícola, dispositivos IoT, softwares de terceiros e bancos de dados proprietários. Com isso, a OnFresh consegue simplificar o manejo do gado com soluções acessíveis e de baixo custo, sem a necessidade de hardware caro e processos complexos. O uso de IA para rastreabilidade e garantia de saúde do gado abre oportunidades para diversos atores da cadeia de produção pecuária, como inspetores reguladores, veterinários, transportadores, matadouros, agricultores, confinamentos e casas de leilão.

Mundo Agro: Quantas empresas já utilizam essa tecnologia no Brasil e no mundo?

Fernando Ochman: No exterior, já temos mais de 65 clientes registrados. No Brasil, a tecnologia foi totalmente adaptada e validada em diversos pilotos. Estamos passando por um upgrade para permitir a identificação em campo aberto, alcançando mais de 99,65% de precisão no reconhecimento facial. Esse é o maior índice de precisão já registrado mundialmente com uma tecnologia similar.

Mundo Agro: Agora, vamos falar sobre um tema que eu adoro: combustíveis renováveis. Conte-nos mais sobre as plantas de produção de SAF nos EUA.

Fernando Ochman: A OnFresh está desenvolvendo instalações de energia limpa que convertem resíduos de madeira, culturas energéticas e resíduos municipais em produtos 100% renováveis e de alto valor, como diesel renovável de qualidade rodoviária, combustível de aviação sustentável (SAF), biochar, vinagre de madeira e outros. Produzimos combustível sustentável por um custo inferior ao dos combustíveis fósseis, o que nos torna pioneiros no mundo. Temos uma planta em operação que já está produzindo esses combustíveis e commodities, e já firmamos contratos de venda, o que comprova que a tecnologia é viável. As empresas brasileiras poderão se beneficiar dessa tecnologia ao vender produtos como SAF e Diesel Verde a preços mais baixos, além de comercializar madeira, resíduos municipais e culturas energéticas que sobram das operações. Hoje, temos players nacionais em fases avançadas de estudo e análise dessa tecnologia, com pilotos exclusivos em andamento. O que mais tem atraído atenção é a maturidade do negócio, o retorno rápido do investimento e as margens de custo de produção e venda do produto final.