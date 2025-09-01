Algodão mantém preços sob pressão com oferta global elevada e petróleo em baixa Avanço da colheita, estoques globais altos e tarifas internacionais desafiam o mercado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/09/2025 - 15h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h00 ) twitter

Print Record News - Rural - Algodão Reprodução/Record News - 21.08.2025

O relatório Agro Mensal, divulgado hoje pela Consultoria Agro do Itaú BBA, aponta que os preços do algodão devem continuar pressionados, refletindo uma oferta global robusta e uma demanda fragilizada pelo baixo crescimento econômico mundial, incertezas comerciais e possíveis impactos das tarifas sobre produtos têxteis.

O enfraquecimento do mercado de petróleo também contribui para a falta de suporte à valorização da pluma.

‌



No mercado interno, após recuarem em junho, as cotações voltaram a cair em julho. Em Rondonópolis (MT), o preço da pluma caiu 4%, para R$ 3,92/lp, impulsionado pelo avanço da colheita e maior disponibilidade de algodão beneficiado.

O caroço também registrou queda de preços com a entrada da nova safra, embora os valores permaneçam acima dos níveis do ano passado.

‌



Em julho, segundo dados do Cepea, a média em Lucas do Rio Verde (MT) foi de R$ 921/t, recuo de 40% em relação ao mês anterior e alta de 72,9% na comparação anual. Em Primavera do Leste (MT), a média foi de R$ 1.149/t, queda mensal de 31,9% e aumento anual de 68,1%.

O balanço global da safra 2025/26 deve atingir o maior estoque desde a pandemia, com 16,8 milhões de toneladas, contra 18,2 milhões em 2019/20. A produção deve crescer nos Estados Unidos e no Brasil, enquanto China e Índia registram safras menores, mas ainda expressivas, sem grande estímulo para ampliação das importações.

‌



No comércio internacional, acordos entre os EUA e países asiáticos como Vietnã e Bangladesh trouxeram definições importantes, mas também desafios. Com tarifas de 20% e 35%, respectivamente, os produtos têxteis desses países chegam mais caros ao mercado norte-americano, o que pode reduzir a demanda por têxteis, vestuário e, consequentemente, por algodão.

