Amendoim: A estrela das festas juninas e julinas O amendoim é cultivado em mais de 200 municípios do Paraná e movimenta milhões Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 )

Estimativa da Conab para a safra brasileira de amendoim em 2024/25 é de 1,16 milhão de toneladas Foto cedida: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná

Nas festas juninas e julinas, ele é a principal estrela: amendoim doce, salgado, paçoca, pé-de-moleque, bolo e muito mais. Tenho certeza de que pelo menos um desses você adora.

Mais do que uma tradição gastronômica, o amendoim representa também uma importante cadeia produtiva no Paraná, onde é cultivado comercialmente em mais de 200 municípios.

A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra brasileira 2024/25 é de 1,16 milhão de toneladas.“Se for confirmada, será a maior da história”, destacou Edmar Gervasio, analista do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.

‌



O Estado de São Paulo é o principal produtor, responsável por quase 80% desse volume. Mato Grosso do Sul aparece em seguida, com cerca de 15%.

De acordo com o Boletim de Conjuntura Agropecuária do Deral, o Paraná colheu, em 2023, mais de 7,8 mil toneladas do grão, com um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 33,4 milhões. Apesar de representar apenas 0,7% da produção nacional, o estado tem papel relevante na diversificação agrícola regional — com destaque para Guairaçá, município que lidera o ranking estadual de produção.

‌



