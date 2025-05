As mães das flores: conheça as mulheres que movimentam a floricultura nacional Nesta data tão significativa para elas e para o setor, o Mundo Agro traz algumas histórias dessas mulheres que espalham alegria e afeto por meio das flores Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

Adriana Rosa e seus filhos Foto cedida: Ibraflor

Em muitas das estufas de Holambra, a Cidade das Flores, no interior de São Paulo, são as mulheres que cultivam, colhem, distribuem, divulgam, comercializam e montam os mais belos arranjos para todo o Brasil. E muitas delas são mães.

Nesta data tão significativa para elas e para o setor — já que o Dia das Mães representa 15% das vendas atuais do mercado —, o Mundo Agro traz algumas histórias dessas mulheres que espalham alegria e afeto por meio das flores.

A campanha deste ano do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) tem como mote a frase: “Retribua com flores tudo o que ela fez florescer em você.”

Adriana Rosa, secretária executiva do Ibraflor, é mãe de Júlia e Miguel. Carrega no sobrenome uma das flores mais admiradas e que simboliza o amor: a rosa.

‌



“As flores simbolizam amor, carinho e reconhecimento. Meus filhos sabem como esse universo faz parte de mim”, disse Adriana.

Raquel Steltenpool e seus filhos Foto cedida: Ibraflor

Já Raquel Steltenpool, produtora e diretora do Instituto, mãe de dois jovens, comanda a empresa Steltenpool Flores e Plantas, localizada em Campos de Holambra, distrito de Paranapanema (SP).

‌



A empresa está há mais de seis décadas no setor e cultiva um mix completo de flores de corte, plantas em vaso e espécies para paisagismo — entre elas, crisântemos em vaso, samambaias, jiboias, peperômias e rendas francesas.

“Sempre é uma grande alegria para mim, pois adoro sentir a mudança energética que as flores trazem para o ambiente. Este ano, gostaria de receber um buquê de lírios, minha flor favorita. Eles transformam o ambiente e o humor de qualquer pessoa”, comentou Raquel.

‌



Simone Sanae Miyata com seu marido e seus filhos Foto cedida: Ibraflor

Simone Sanae Miyata, mãe de dois meninos — um de 9 anos e outro de apenas 5 meses — cultiva kalanchoes simples e dobrados, arruda e poinsétias em Espírito Santo do Pinhal (SP). Ela representa a segunda geração de uma família que atua no setor há 40 anos.

“Geralmente ganho roupas, mas também sempre vem uma flor com um cartão feito pelo meu filho”, contou. Este ano, ela espera ganhar uma flor exótica ou uma flor de cerejeira. E quem sabe o marido aproveita a dica, né?

Patrícia Swart e seus filhos Foto cedida : Ibraflor

Patrícia Swart, mãe de três filhos, é conselheira da Cooperativa Veiling Holambra e sócia do grupo Swart, produtor de rosas e kalanchoes. É claro que ela gosta de receber flores em qualquer ocasião, mas no Dia das Mães...

“Ganhar flores me remete às memórias com meus filhos”, comentou. Neste dia especial, eles sabem que as orquídeas devem ser compradas e entregues junto com os kalanchoes colhidos diretamente nas estufas da família em Holambra (SP).

Rhuana Reijers e suas filhas Foto cedida : Ibraflor

As filhas de Rhuana Reijers, engenheira agrônoma e produtora de rosas associada à Cooperflora, crescerão com o privilégio de acompanhar de perto o cultivo de uma das flores mais adoradas e procuradas do mercado. Este ano, ela aumentou a produção em 5% para atender à demanda da data.

“Receber flores é ganhar algo que foi cultivado com muito carinho e amor. Isso cria uma conexão especial da mãe com algo belo, gerando emoção e um sentimento de valorização, que representa o quanto o amor por ela é especial”, concluiu.

Ana Rita Pires Stenico e seus filhos Foto cedida: Ibraflor

Para garantir que as flores cheguem perfeitamente aos pontos de venda, Ana Rita Pires Stenico, mãe de quatro filhos e gerente operacional do Ceaflor, coordena toda a logística do centro comercial. Ela inicia o planejamento da operação com pelo menos três meses de antecedência.

“Eu, particularmente, gosto muito dos vasos de plantas verdes, cujas folhas apresentam formatos e cores diferentes”, afirmou Ana Rita.

Um botão de rosa. Uma orquídea. Qualquer flor ou planta pode ser símbolo de afeto, carinho e gratidão.

“No fundo, toda mulher gosta de ser lembrada e valorizada. Talvez não peça, não comente ou nem demonstre, mas receber flores no Dia das Mães é um gesto simples que traz alegria, emociona e faz com que ela se sinta especial. Não espere que ela peça: surpreenda, demonstre carinho e faça esse dia inesquecível”, declarou Renato Opitz, diretor do Ibraflor.

Quer saber mais sobre o mercado de floricultura? Renato Opitz gravou um vídeo especial, e você pode conferi-lo aqui no blog.

