Dia das Mães deve impulsionar vendas de flores em até 10% este ano O comércio online também projeta um aumento de 15% no número de pedidos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clovis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores Foto cedida : Giuliana Flores

O mercado de flores e plantas ornamentais deve crescer entre 8% e 10% neste Dia das Mães. A data é a mais importante do setor, responsável por 15% do faturamento anual da floricultura no Brasil.

O cenário é positivo também para as vendas online de flores e de presentes.

O Mundo Agro conversou com Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores, e com Maurício Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Mundo Agro: Dia das mães é a data mais importante para o setor? Qual é a previsão de pedidos e vendas?

‌



Clovis Souza: A Giuliana Flores, maior e-commerce de flores e presentes da América Latina, projeta crescimento de 15% no número de pedidos no período em relação a 2024. O Dia das Mães é, sem dúvida, uma das datas mais especiais para nós, não apenas pelo volume de vendas, mas pelo significado afetivo que ela carrega. Temos a missão de entregar emoções, e poucas ocasiões simbolizam isso tão bem. É a oportunidade de fortalecer laços e de mostrar, por meio das flores e presentes, todo o carinho e amor que as mães representam.

Mundo Agro: O que mais deve se vender? Qual o valor médio dos presentes?

‌



Clovis Souza: Considerada a data mais importante do primeiro semestre para o comércio, a ocasião reforça o otimismo da marca, que espera um tíquete médio de R$ 215. A companhia aposta na diversificação para atender aos mais variados estilos de mães e perfis de consumidores.

Além de flores, que devem liderar as vendas com 70% da preferência, o portfólio da marca inclui chocolates, bichos de pelúcia, livros e outras opções que podem ser combinadas em kits personalizados. Os combos com presentes representam 20% da expectativa de vendas, enquanto as tradicionais cestas de café da manhã devem alcançar 10%, reforçando a variedade e o apelo afetivo das escolhas.

‌



Mundo Agro: Tem muita gente que deixa para comprar na última hora? Se sim, qual o percentual dos esquecidos e se estão preparados para atender esses tipos de pedidos.

Clovis Souza: Infelizmente conseguimos mensurar o percentual dos esquecidos, mas sim, estamos preparados para atender a todos eles com entregas para todo o Brasil em até 3h.

Mauricio Salvador, presidente da ABComm Foto cedida: ABComm

Mundo Agro: O Dia das Mães representa quantos % das vendas online durante o ano? É a principal data?

Mauricio Salvador: Para este ano, a expectativa é que o Dia das Mães represente cerca de 4% de todo o faturamento no comércio eletrônico brasileiro, considerando o período de duas semanas que antecedem a data. A data é uma das mais importantes no calendário, junto de períodos como Black Friday e Natal.

Mundo Agro: O que mais se vende? Compram com antecedência? Mercado online preparado para atender compras de última hora? No dia?

Mauricio Salvador: Dentre as categorias mais buscadas para a data, temos: Moda, Beleza & Saúde, Eletrônicos e Eletrodomésticos. Muitas pessoas costumam comprar com certo tempo de antecedência, mas sempre temos os “atrasadinhos”, que deixam o presente para o último momento. Ciente desse público, o mercado online se prepara para atender a todas as demandas da melhor forma, sendo as compras feitas antes, perto e até mesmo no Dia das Mães.

Mundo Agro: Qual projeção para este ano comparado com 2024?

Mauricio Salvador: Para 2025, a previsão de faturamento do Dia das Mães é de R$ 9,71 bilhões, considerando o período de 14 dias que antecedem a data. Em 2024, esse valor foi de R$ 8,48 bilhões.

Mundo Agro: Um alerta para golpes. Como evitar cair num anúncio falso ainda mais nessa data comemorativa?

Mauricio Salvador: Para ficar mais atento com os golpes, o consumidor precisa se atentar nesses 4 pontos:

Pesquisar sobre a reputação da empresa. Muitas pessoas tendem a recorrer aos marketplaces mais conhecidos ou lojas que já tenham comprado antes;

Desconfiar de ofertas com preços “imperdíveis”. Por muitas vezes, um desconto pode saltar aos olhos do consumidor pela grande diferença de preço.

Confirmar o nível de segurança do site. O consumidor pode verificar a criptografia do site buscando o ícone de cadeado que aparece ao lado do endereço da página. Outra dica é optar por cartões virtuais de uso único.

Juntar os itens anteriores com relatos de outros consumidores, conhecidos, sobre as experiências de compra. O marketing boca a boca pode ter grande influência na decisão final do cliente.

E você? Já comprou o presente da sua mãe?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp