Asprovac passa a integrar o Consecana Alagoas e amplia representatividade dos produtores de cana

Diretoria da ORPLANA ao lado do prefeito de Coruripe, Marcelo Beltrão, e lideranças do setor durante o 2º Alagoas Cana Show Foto cedida: ORPPLANA

A Associação dos Plantadores de Cana do Vale do Coruripe, afiliada à ORPLANA (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil), conquistou um espaço no Consecana Alagoas.

O anúncio foi feito durante o 2º Alagoas Cana Show, um dos principais eventos do setor sucroenergético do Nordeste.

O presidente da Asprovac, Clovis Lemos Farias Filho, destacou que a entrada no Consecana Alagoas/Sergipe é resultado de mais de duas décadas de trabalho.

“Após tratativas com a UNIDA e o Sindaçúcar-AL, passamos a compor a representação dos fornecedores de cana ao lado da Asplana/SE e da Asplana/AL. Essa conquista é fruto do esforço coletivo dos nossos associados ao longo dos últimos 23 anos”, afirmou.

A entrada da entidade no conselho é vista como um marco pela ORPLANA, que destacou o avanço em direção a uma gestão mais transparente e participativa.

José Guilherme Nogueira, CEO da ORPLANA Foto cedida: CEO da ORPLANA

“Estamos muito felizes com esta conquista. A presença da Asprovac fortalece a transparência nas discussões e reconhece seu potencial para impulsionar o desenvolvimento da cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Alagoas”, afirmou o CEO da organização, José Guilherme Nogueira.

Com a nova composição, a ORPLANA amplia sua representatividade nacional e reforça seu compromisso com a defesa técnica e estratégica dos produtores de cana-de-açúcar, promovendo maior equilíbrio nas decisões que impactam o setor.

