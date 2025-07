Programa da Embrapa busca ideias inovadoras para transformar o mercado de café Embrapa Café e universidades abrem inscrições para startups Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

Avança Café 2025 busca ideias inovadoras Foto: Arquivo pessoal

Estão abertas até o dia 20 de agosto as inscrições para a sétima edição do programa de pré-aceleração de startups Avança Café, idealizado pela Embrapa Café e executado pelas Universidades Federais de Lavras (UFLA) e Viçosa (UFV). Voltado para o desenvolvimento de projetos inovadores que tragam soluções tecnológicas à cadeia produtiva da mercadoria.

Podem participar equipes formadas por três a seis integrantes, sem necessidade de empresa constituída, desde estudantes a produtores e empresários ligados à cafeicultura.

Durante doze semanas, os participantes terão acesso a workshops, palestras, mentorias e painéis com conteúdo prático para transformar ideias em startups de base tecnológica. A premiação total, patrocinada pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), chega a R$ 42 mil.

O Avança Café já impulsionou diversas startups de sucesso, como a CertifiCafé, vencedora do AgriMatching 2025 e referência em certificação sustentável do grão no país.

Nas seis edições anteriores, o programa qualificou quase 15 mil pessoas e acelerou 75 projetos inovadores na cafeicultura brasileira.

