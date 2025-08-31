Barretos é emoção que não se explica, só se vive Uma viagem de alma e estrada pela maior festa sertaneja do Brasil — entre emoção, tradição e essência Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

70ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos Foto cedida: Alisson Demetrio

Emoção. Festa. Família. Barretos foi espetacular.

A 70ª Festa do Peão de Barretos foi simplesmente inesquecível.

Estive lá em julho, um mês antes da festa, e agora voltei para o encerramento. Nesta expedição, quem me levou foi a Nova Nissan Frontier PRO4X.

O Mundo Agro esteve em Barretos com a Nova Nissan Frontier PRO4X Foto: Arquivo pessoal

Só quem vive pode entender a magia dessa festa. Gente do Brasil inteiro — e até de fora. A cidade se transforma e acolhe de um jeito que só ela sabe fazer.

‌



Não importa se você está hospedado dentro do Parque do Peão, em algum rancho, hotel ou nas cidades vizinhas: Barretos, nessa época do ano, não tem explicação.

Milhares de pessoas na mesma sintonia. Famílias. Jovens. E até os mais experientes — minha mãe, com seus 74 anos, ficou empolgadíssima.

‌



Ver o camping lotado de barracas, tendas, trailers, caminhonetes e chapéus... É viver a nossa essência. Sem rodeios — literalmente. E sem frescura.

Mas teve também luxo, mordomia e conforto para quem escolheu viver essa emoção nos camarotes. Tudo com seu preço — e, sinceramente, cada centavo vale a pena.

‌



Eu sempre comparo com o carnaval. Tem quem vá desfilar no Rio ou curtir os blocos de Salvador. Barretos é outro nível. É único. E eu não consigo explicar em palavras.

Teve gente que foi de trailer. Outros pegaram barracas de amigos. E muitos rodaram quilômetros para viver isso.

Eu me senti em casa. Me surpreendi. Evento super organizado, com segurança, atendimento médico e tudo funcionando bem.

São 24 horas de festa. Precisa ter fôlego! Eu, com meus 4.7, já não aguento tanta balada. Mesmo hidratada, o corpo pede descanso.

Água da Levity edição especial dos 70 anos da Festa de Barretos Foto: Arquivo pessoal

Ainda peguei estrada de terra. E, no meio do mato, veio mais inspiração.

A Nova Nissan Frontier PRO4X também foi o meu escritório Foto: Arquivo pessoal

Resumo da minha experiência? Emoção

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp