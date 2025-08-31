Barretos é emoção que não se explica, só se vive
Uma viagem de alma e estrada pela maior festa sertaneja do Brasil — entre emoção, tradição e essência
Emoção. Festa. Família. Barretos foi espetacular.
A 70ª Festa do Peão de Barretos foi simplesmente inesquecível.
Estive lá em julho, um mês antes da festa, e agora voltei para o encerramento. Nesta expedição, quem me levou foi a Nova Nissan Frontier PRO4X.
Só quem vive pode entender a magia dessa festa. Gente do Brasil inteiro — e até de fora. A cidade se transforma e acolhe de um jeito que só ela sabe fazer.
Não importa se você está hospedado dentro do Parque do Peão, em algum rancho, hotel ou nas cidades vizinhas: Barretos, nessa época do ano, não tem explicação.
Milhares de pessoas na mesma sintonia. Famílias. Jovens. E até os mais experientes — minha mãe, com seus 74 anos, ficou empolgadíssima.
Ver o camping lotado de barracas, tendas, trailers, caminhonetes e chapéus... É viver a nossa essência. Sem rodeios — literalmente. E sem frescura.
Mas teve também luxo, mordomia e conforto para quem escolheu viver essa emoção nos camarotes. Tudo com seu preço — e, sinceramente, cada centavo vale a pena.
Eu sempre comparo com o carnaval. Tem quem vá desfilar no Rio ou curtir os blocos de Salvador. Barretos é outro nível. É único. E eu não consigo explicar em palavras.
Teve gente que foi de trailer. Outros pegaram barracas de amigos. E muitos rodaram quilômetros para viver isso.
Eu me senti em casa. Me surpreendi. Evento super organizado, com segurança, atendimento médico e tudo funcionando bem.
São 24 horas de festa. Precisa ter fôlego! Eu, com meus 4.7, já não aguento tanta balada. Mesmo hidratada, o corpo pede descanso.
Ainda peguei estrada de terra. E, no meio do mato, veio mais inspiração.
Resumo da minha experiência? Emoção
