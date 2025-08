Benassi SP lança linha licenciada da Disney com frutas do Stitch Nova coleção aposta em embalagens interativas para ampliar portfólio e fortalecer presença no varejo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 05/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h00 ) twitter

Benassi SP e Disney lançam linha de frutas do Stitch para incentivar alimentação saudável Foto cedida: Benassi SP

Em uma parceria inédita com a Disney, a Benassi SP — uma das principais distribuidoras de frutas no Brasil — acaba de lançar uma linha exclusiva de produtos hortifrúti com o personagem Stitch, da franquia “Lilo & Stitch”.

A novidade já está disponível nos principais pontos de venda do país e é direcionada ao público infantil e às famílias que buscam alternativas saudáveis com apelo lúdico.

A linha licenciada é composta por maçãs (1kg), mini mexericas (700g), ameixas importadas (500g), kiwis (500g) e uvas (branca, vermelha e preta) em embalagens de 250g e 500g.

Todas as versões embaladas em bandeja contam com cintas personalizadas que trazem jogos, desenhos para colorir e outras atividades que estimulam a criatividade e fortalecem o vínculo das crianças com hábitos saudáveis.

‌



Bruno Benassi, CEO da Benassi SP Foto cedida: Benassi SP

“O Stitch é um personagem que conecta gerações. Isso nos ajuda a reforçar nossa missão de nutrir famílias com qualidade e carinho”, destacou Bruno Benassi, CEO da empresa.

A parceria inclui um contrato de exclusividade que permitirá à Benassi SP fornecer frutas licenciadas para outras franquias Disney a partir de 2026. Entre os projetos futuros, já estão em desenvolvimento produtos inspirados em “Toy Story 5” e “Moana 3”.

‌



Com mais de 70 anos de atuação e presença consolidada no varejo nacional, a Benassi SP passou por um reposicionamento de marca em 2024, apostando em inovação, comunicação direta com o consumidor e reforço do compromisso com saúde e bem-estar.

