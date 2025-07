Bioinsumos impulsionam inovação e crescimento sustentável no agronegócio Empresa mineira investe em biodefensivos e saúde do solo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Satis aposta em bioinsumos para fortalecer lavouras e solo Foto cedida: Satis

O mercado de bioinsumos segue em expansão e deve faturar R$ 9 bilhões no Brasil até o fim da década, segundo dados da ANPII Bio (Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos).

Os biodefensivos contribuem diretamente para o equilíbrio do ecossistema e o fortalecimento das lavouras.

A empresa mineira Satis tem reforçado sua estratégia de inovação com soluções que unem eficiência agronômica e responsabilidade ambiental. Os bioinsumos já respondem por mais 12% do faturamento da companhia, e a expectativa é alcançar 15% no próximo ano-safra com o lançamento de novos produtos baseados em agentes biológicos.

Entre as novidades da nova linha de biodefensivos da Satis, o TrichoVex se destaca como um biofungicida eficaz no manejo de doenças de solo. Desenvolvido com base na tecnologia do Trichoderma harzianum (isolado IB19/17), o produto atua no controle de patógenos como mofo branco, podridão vermelha da raiz e podridão radicular, complementando a ação dos fungicidas químicos.

“O TrichoVex pode ser utilizado via tratamento de sementes, diretamente no sulco de plantio ou por pulverização, antes do fechamento da cultura e no pós-colheita. Sua eficácia é superior a 85%, e seu uso favorece a colonização das raízes, a supressão de escleródios no solo e o fortalecimento dos mecanismos naturais de defesa das plantas", explicou Fabrício Porto, gerente de Inovação e Qualidade da Satis.

Com a ampliação da linha de bioinsumos, a empresa tem consolidado sua expertise em soluções voltadas à nutrifisiologia e adjuvantes, do pré ao pós-plantio.

