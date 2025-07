Biotecnologia com microrganismos impulsiona produtividade recorde da soja no Brasil Uso de bioinsumos sobe 13%, puxado por soluções biológicas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

Alta de 13% no uso de bioinsumos marca safra da soja Foto cedida: Alltech Crop Science

A combinação de condições climáticas favoráveis e o avanço da biotecnologia voltada ao solo levou o Brasil a mais uma safra recorde de soja.

Segundo o 10º levantamento da safra 2024/2025 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção deve alcançar 169,5 milhões de toneladas — um salto de 14,7% em relação ao ciclo anterior. A produtividade média também atingiu níveis históricos, com estimativa de 3.560 kg por hectare.

RESUMO DA NOTÍCIA A combinação de clima favorável e biotecnologia resulta em safra recorde de soja no Brasil.

A produção deve alcançar 169,5 milhões de toneladas, aumento de 14,7% em relação ao ciclo anterior.

O uso de bioinsumos, especialmente microrganismos benéficos, aumentou 13% nesta safra.

Inovações como o Soil-Plex Active ajudam a aumentar a eficiência na absorção de nutrientes e a proteger contra nematoides. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um dos principais vetores desse desempenho foi o uso crescente de bioinsumos, especialmente microrganismos benéficos ao solo.

De acordo com a CropLife Brasil, o uso desses insumos biológicos aumentou 13% na safra atual, sendo a soja responsável por 62% da adoção.

Entre as tecnologias que vêm ganhando destaque está o Soil-Plex Active, da Alltech Crop Science, desenvolvido por meio de fermentação e voltado ao fortalecimento da microbiota do solo. O produto fornece metabólitos microbianos e moléculas orgânicas que estimulam a fixação biológica de nitrogênio, o crescimento radicular e o equilíbrio do solo, o que se traduz em plantas mais saudáveis e produtivas.

“Ele favorece o aumento do número de nódulos, a atividade enzimática e a presença de microrganismos que ajudam a planta a absorver nutrientes com mais eficiência”, explicou Matheus Medeiros, gerente de desenvolvimento da empresa.

Testes laboratoriais realizados na FCAV/Unesp, em Jaboticabal (SP), comprovaram ganhos significativos na atividade microbiana: com a adição de Bradyrhizobium japonicum, houve aumento de 28% na população de microrganismos; com Azospirillum brasilense, o salto foi de 328%; e com Bacillus subtilis, usado no controle de nematoides, o incremento chegou a 400%.

Esse último também é a base do bionematicida Reli3ver, lançado recentemente pela empresa. Estudos mostram que o produto promove até 44% de redução no número de nematoides por grama de raiz, protegendo as lavouras de uma das principais ameaças à produtividade da soja.

O uso de soluções como essas é destaque da Alltech Crop Science durante o Congresso Brasileiro de Soja, que acontece até amanhã, em Campinas (SP).

“O produtor de hoje busca desempenho com responsabilidade ambiental. Em Luís Eduardo Magalhães (BA), por exemplo, um sojicultor alcançou 120,4 sacas por hectare com o uso da nossa biotecnologia — o dobro da média nacional”, explicou Medeiros.

