Brasil registra aumento nas exportações de ovos e carne suína Cenário é promissor para o setor com recorde histórico nos embarques de suínos e na abertura do mercado de ovos para o México Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/02/2025 - 15h14 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h32 )

hen eggs with panel on whitebackground Foto cedida: ABPA

As exportações brasileiras de ovos — in natura e processados — totalizaram 2.357 toneladas em janeiro, um aumento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 1.931 toneladas.

A receita gerada pelos embarques em janeiro foi de US$ 4,186 milhões, o que representa um crescimento de 22,8% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando o valor foi de US$ 3,408 milhões.

Ricardo Santin - presidente da ABPA Foto cedida - ABPA

“Houve uma ampla retomada dos fluxos de importação pelos Emirados Árabes Unidos nos últimos meses, que se somam à recente abertura do México e a demanda serra-leonesa tiveram significativa influência nas exportações de ovos de janeiro. São mercados que devem seguir demandantes ao longo deste ano”, disse o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin.

Os países que mais importaram foram:

‌



Emirados Árabes Unidos: 783 toneladas

Serra Leoa: 352 toneladas

Estados Unidos: 220 toneladas

Japão: 205 toneladas

México: 172 toneladas

As exportações de carne suína também registraram um aumento de 6,4% em relação ao ano passado, quando foram embarcadas 99,6 mil toneladas. Além de ser o maior volume da série histórica para o mês de janeiro, é a primeira vez que o setor supera a marca de 100 mil toneladas no período.

A receita das exportações atingiu US$ 238 milhões, um aumento de 19,6%, superando o total obtido no mesmo período em 2024, que foi de US$ 199 milhões.

‌



Mais uma vez, a China foi o principal destino da carne suína, com 19,8 mil toneladas adquiridas no mês, o que representou uma queda de 14% em relação ao ano anterior. A seguir, aparecem as Filipinas, com 19,5 mil toneladas, Hong Kong com 9,5 mil toneladas, e o Japão, com 8,1 mil toneladas.

“Os mercados da Ásia, liderados pelas Filipinas, estão ampliando a presença entre os principais destinos das exportações brasileiras, sustentando as tendências positivas e de maior capilaridade de mercados registradas desde o segundo semestre do ano passado”, comentou Santin.

Santa Catarina é o principal estado exportador. Em janeiro, foram enviadas 57,9 mil toneladas, volume 4,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.