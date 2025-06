Brasil retoma exportações de carne de frango ao México, exceto do RS Reabertura do mercado mexicano marca avanço após suspensão por gripe aviária Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h58 ) twitter

Revista Oeste - Agronegócio

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou hoje a retomada parcial das exportações de carne de frango do Brasil para o México.

A reabertura do mercado, anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), ocorre após negociações com as autoridades sanitárias mexicanas e contempla todas as unidades habilitadas, exceto aquelas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a ABPA, a retomada representa um passo importante na normalização do comércio internacional, após a detecção isolada e já controlada de Influenza Aviária em território brasileiro.

O México ocupa a oitava posição entre os mais de 150 destinos da carne de frango brasileira.

Ricardo Santin - presidente da ABPA Foto cedida - ABPA

“Este é um importante avanço para o setor. O México tem ampliado suas compras e esperamos, em breve, restabelecer completamente o fluxo de exportações, incluindo o Rio Grande do Sul”, afirmou Ricardo Santin, presidente da ABPA.

De janeiro a maio de 2025, o México importou 86,8 mil toneladas de carne de frango do Brasil – um crescimento de 44,8% em relação ao mesmo período de 2024. A receita obtida com esses embarques somou US$ 208,7 milhões, aumento de 43,7% na comparação anual.

