O que o aumento de buscas por carros 1.0 e elétricos revela sobre o consumidor Montadoras investem em carros econômicos e elétricos, atraindo consumidores focados em economia e sustentabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Busca por carros 1.0 cresce 31% em 2025, refletindo economia e novos modelos disponíveis.

Montadoras investem em carros acessíveis, com sedãs e SUVs, atraindo um público diversificado.

Carros elétricos também ganham popularidade, com aumento de 57% nas buscas por modelos usados.

Fatores como economia de combustível e custo-benefício dominam as decisões de compra dos consumidores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A procura por veículos elétricos também avança Foto cedida: Webmotors

O mercado brasileiro de veículos 0 km com motorização 1.0 registra um crescimento expressivo de 31% nas buscas em 2025, conforme dados do Webmotors Autoinsights.

Esse aumento reflete não apenas o custo-benefício atraente desses modelos, mas também a ampliação do portfólio das montadoras, que passaram a oferecer versões sedan e SUV, além dos tradicionais hatchs. A procura por veículos elétricos também avança.

O Mundo Agro conversou com Eduardo Jurevic, CEO da Webmotors.

Mundo Agro: O que explica o aumento de 31% nas buscas por veículos 0 km com motor 1.0L em 2025?

‌



Eduardo Jurevic: O mercado de 0 km 1.0L vem crescendo de forma consistente não apenas pelo custo-benefício, mas também como reflexo dos investimentos das montadoras em novos modelos com essa motorização. Além disso, os incentivos e campanhas promocionais – como bônus, taxas reduzidas e pacotes de entrada facilitados – tornam esse mercado ainda mais competitivo.

Eduardo Jurevic, CEO da Webmotors Foto cedida: Webmotors

Mundo Agro: Quais características fazem os carros com motorização 1.0L se destacarem entre os consumidores?

‌



Eduardo Jurevic: Além de serem modelos mais acessíveis financeiramente, oferecem economia para o dia a dia e são excelentes opções principalmente nos centros urbanos. Antigamente, os modelos 1.0L ficavam mais concentrados nas carrocerias hatch ou em modelos mais compactos. Hoje essa realidade mudou. Temos um mercado 1.0L com um portfólio maior de veículos, que inclui modelos sedan e até SUV.

Mundo Agro: Há perfis de público predominantes entre os que buscam modelos 1.0L? Jovens? Primeiros compradores? Teria a ver com o consumidor mais engajado com a questão da sustentabilidade?

‌



Eduardo Jurevic: Hoje, o público que busca por modelos 1.0L está muito mais diverso porque essa motorização deixou de estar presente apenas nos modelos de entrada, como antigamente. Ou seja, os modelos 1.0L podem atender bem desde o primeiro comprador em busca de um veículo de entrada, um motorista de aplicativo que precisa do grande porta-malas de um sedan, ou até mesmo para as famílias que precisam do espaço e conforto de um SUV.

Mundo Agro: Quais foram os principais incentivos e campanhas promocionais das montadoras que impulsionaram esse segmento?

Eduardo Jurevic: Além do portfólio mais abrangente de modelos 1.0L em diferentes carrocerias, ações como taxa reduzida, bônus na troca de usados e outros pacotes de benefícios podem ter ajudado a impulsionar esse segmento.

Mundo Agro: Como os novos incentivos do Governo Federal devem impactar o mercado de carros 1.0L nos próximos meses?

Eduardo Jurevic: Essas ações são bem-vindas e tendem a consolidar ainda mais o mercado de modelos 1.0L no Brasil, principalmente os modelos que obedecem aos critérios para acessar o IPI Verde.

Mundo Agro: Os consumidores estão priorizando economia de combustível ou preço de aquisição na hora da escolha?

Eduardo Jurevic: Os consumidores em grande parte consideram tanto preço de aquisição quanto economia de combustível no momento da escolha pelo veículo porque ambos os fatores dizem respeito ao seu orçamento, seja de investimento inicial para ter o veículo, ou dos custos para mantê-lo.

Mundo Agro: Como o Webmotors Autoinsights coleta e analisa os dados de visitação e interesse? Esse tipo de levantamento também é útil para as montadoras, não?

Eduardo Jurevic: O Webmotors Autoinsights é uma vertical da Webmotors que fornece dados e informações sobre o setor automotivo brasileiro, baseando-se nas visitas aos veículos anunciados no marketplace, que é líder do setor no Brasil. Esse tipo de levantamento é extremamente útil para as montadoras e concessionárias, pois oferece um termômetro de como está o mercado atualmente e identifica comportamentos, tendências e oportunidades que podem ajudá-las na tomada de decisões.

Mundo Agro: Aproveito para perguntar sobre os elétricos. Temos um panorama das vendas, procura? O elétrico já caiu no gosto dos brasileiros? O preço e o que ele prefere - design, tecnologia x preço - são os principais atrativos ou quem compra está preocupado com a questão ambiental?

Eduardo Jurevic: O carro elétrico vem conquistando o interesse do consumidor brasileiro. Um levantamento do Webmotors Autoinsights que divulgamos recentemente mostrou que as buscas por modelos 100% elétricos usados cresceram 57% no primeiro semestre de 2025, e por 100% elétricos 0 km cresceram 17% no período. Isso evidencia um maior interesse e aceitação do público para o segmento, assim como temos observado com os híbridos, que devem se consolidar mais rapidamente no mercado brasileiro dada a flexibilidade e alternativas que oferecem.

Esse comportamento também está diretamente ligado à ampliação da oferta desses veículos no mercado nacional. Com mais carros elétricos à venda, é natural que o interesse cresça.

Na edição de 2025 ano do nosso estudo anual sobre Intenção de Compra, realizado com mais de 2 mil usuários da plataforma, identificamos que, entre os interessados em híbridos e elétricos, 59% apontam a economia de combustível como principal motivador, seguido pelo custo-benefício (51%), design moderno (27%), gosto por novas tecnologias (27%) e, em quinto lugar, a preocupação ambiental (21%). Isso mostra que, embora exista uma consciência crescente sobre sustentabilidade, a decisão de compra ainda é, majoritariamente, pautada por questões econômicas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp