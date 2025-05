Campo, indústria e lar: uma relação sustentável em movimento Nestlé apresenta tecnologias que incentivam a reciclagem e o consumo consciente Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h00 ) twitter

Ações sustentáveis da Nestlé Brasil foram destaque no Festival Apas Show Foto cedida : Nestlé Brasil

A Nestlé apresenta, durante o Festival APAS Show, inovação e tecnologia que conectam o varejista e o consumidor para ações sustentáveis.

O Capsulômetro contabiliza cápsulas usadas e promove a educação ambiental. Já a Máquina PEV simula o descarte de recicláveis com incentivo por meio de cupons de desconto.

Essas são algumas das iniciativas que reforçam o compromisso com a circularidade e a transformação de hábitos no varejo. Eu conversei com Taissara Martins, head de sustentabilidade da Nestlé Brasil.

‌



Mundo Agro: Achei o máximo a iniciativa do capsulômetro e da Máquina PEV - ponto de entrega voluntária. A ação de sustentabilidade em conjunto: supermercado e consumidor.

Taissara Martins: As ativações citadas têm o objetivo de gerar engajamento dos visitantes. O PEV é um dispositivo que coleta cápsulas em troca de benefícios – vouchers de desconto para novas cápsulas no site de Nescafé Dolce Gusto. A ideia de levar para uma feira como a APAS, é apresentar a solução aos clientes supermercadistas para que engajem a implementar no ponto de venda. Todas as cápsulas serão destinadas corretamente através de parceiros de reciclagem do material e esperamos que a feira traga novas oportunidades para a evolução do projeto. O capsulômetro também é um equipamento que coleta e contabiliza as cápsulas, - além de mostrar conteúdo sobre reciclagem e gerar aprendizado - porém focado na consumação do estande. Após a feira, também destinaremos corretamente as cápsulas dessa iniciativa.

‌



Ações sustentáveis da Nestlé entre consumidor e setor supermercadista Foto cedida : Nestlé Brasil

‌



Mas também tem muita novidade. Uma delas é a collab com a Kopenhagen, onde as marcas uniram a tradição dos icônicos chocolates com a praticidade das cápsulas de café, com o Mochaccino Lajotinha e o Chococino Língua de Gato.

Estive no primeiro dia de evento e conversei com a Helena Waquil, head de desenvolvimento de categorias da Nestlé Brasil.

Helena Waquil, Head de Desenvolvimento de Categorias da Neslté Foto: arquivo pessoal

Mundo Agro: Mais uma APAS. A Nestlé sempre focada em inovação e sustentabilidade. Qual a expectativa para este ano?

Helena Waquil: A gente tem bastante preocupação em cada vez mais se superar. A APAS é um excelente momento para termos muita troca com os nossos varejistas e para criarmos valor compartilhado em conjunto.

Mundo Agro: Fora a ação de sustentabilidade em conjunto: supermercado e consumidor, não é?

Helena Waquil: E que seja uma relação ganha-ganha. A fidelização dos shoppers que entrarem nesses varejos, que tenham essa solução de coleta de cápsulas. O cashback, que está envolvido dentro dessa solução tecnológica, para que esse shopper esteja fidelizado naquela rede de varejo. E a gente demonstrando a nossa preocupação sempre com o meio ambiente e com a sociedade.

