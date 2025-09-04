Carol Brazil leva voz do Norte ao CNMA 2025 Mulheres do agro se reúnem em São Paulo para 10º CNMA Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/09/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h00 ) twitter

Do campo à liderança: Carol Brazil leva voz do Norte ao CNMA Foto cedida: Carol Brazil

O 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA) será realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Reconhecido como o maior evento do gênero no mundo, deve reunir mais de 3.300 produtoras, lideranças e profissionais do setor.

Com o tema “CNMA 10 + 10 | 2025-2035: Mulheres que mudam o mundo para melhor”, a edição comemorativa destaca o protagonismo feminino e projeta os desafios da próxima década, alinhada a debates globais como a COP 30.

A partir de hoje, o Mundo Agro inicia uma série de reportagens especiais com as embaixadoras do CNMA.

Representando a região Norte, está Carol Brazil, pecuarista em Porto Velho (RO), jornalista especializada em agronegócios e coordenadora de marketing do Grupo Rovema.

‌



Mundo Agro: O que significa para você assumir o posto de embaixadora do Norte no CNMA?

Carol Brazil: Significa uma parcela de representatividade, considerando que as questões geográficas nos deixam mais distantes dos grandes centros, onde o agro também acontece, principalmente em negócios. A voz do Norte ecoa em regiões onde o CNMA também está presente. E ser essa ligação entre o Congresso Nacional das Mulheres do Agro e as mulheres do agro de fato traz uma responsabilidade imensa em tudo o que eu faço. No meu dia a dia, levo a conexão com mulheres para todos os lados e, em todas as oportunidades, convido individualmente ou em grupos para participar do evento, que este ano vai completar 10 anos.

‌



Mundo Agro: Quais são suas principais metas ao representar as produtoras da sua região no Congresso?

Carol Brazil: A meta principal é fazer com que a região Norte seja lembrada e reconhecida como a maior região do país em extensão territorial, a que mais preserva o meio ambiente e que produz alimentos em condições sustentáveis também. Vivemos aqui e produzimos com tecnologia e respeito à natureza. Levar o maior número de mulheres ao CNMA é uma consequência de várias ações que geram inspiração e a participação do maior número possível de mulheres no CNMA.

‌



Mundo Agro: Qual mensagem você quer passar para mulheres que estão começando ou buscando reconhecimento no agronegócio?

Carol Brazil: Uma vida real, pautada em ações verdadeiras, gera conexões que inspiram outras mulheres. Como comunicadora, uso esta facilidade para dar voz às ações do agro. As mulheres livres de vaidades limitantes são capazes de unir, agregar, elevar, apoiar e, assim, inspirar outras mulheres. Isso tudo, independentemente da posição que ocupam, do cargo ou do título, simplesmente pelo fato de transbordar no olhar e no sorriso o sentimento leve de fazer o bem. Quando isso fica claro no coração e na mente de cada uma, as coisas começam a fluir diferente. Parece papo de livro de autoajuda, né?! Mas, de fato, é isso que acontece, e esse é meu propósito como liderança feminina no agro. Que o protagonismo seja para transformar, trazer luz e dar ressonância a muitas outras!

