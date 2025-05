Castelo estreia no mercado de bebidas funcionais A novidade é um dos destaques do Festival APAS Show 2025, que começa na próxima semana, em São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/05/2025 - 20h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Castelo Alimentos e seus vinagres Foto cedida : Castelo Alimentos

A Castelo Alimentos, maior fabricante de vinagres da América Latina, completa 120 anos em 2025 — e eu não poderia começar este texto sem citar que sou uma admiradora de vinagres. Sim, pode parecer estranho. Desde pequena, couve-flor com vinagre de vinho eram itens que não podiam faltar à mesa. Eu me recordo até hoje: a primeira coisa que coloco numa salada é o vinagre. E sempre pergunto nos restaurantes qual é a marca, qual tipo etc.

Uma salada fresca e saborosa, sem vinagre, não é nada. Ah, uma vinagrete é tão importante no churrasco quanto a própria carne e o carvão. E disso, sem modéstia, eu entendo. Aliás, amanhã, aqui em Itu, onde passo meu final de semana, tem churrasco, salada e vinagrete.

Agora, vamos voltar a falar da Castelo Alimentos, que é uma das empresas participantes, de 12 a 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, do Festival APAS Show 2025.

Tem bebida funcional feita com vinagre de maçã natural e não filtrado, desenvolvida em uma collab inédita com a Hope Drinks — e que só tem coisas boas do vinagre. Peraí. Calma. Eu te explico: leva as bactérias do bem do vinagre e os prebióticos.

‌



Mas quem vai contar sobre as novidades e sobre a empresa é Gislaine Pavani de Freitas, gerente de Marketing da Castelo Alimentos.

‌



Gislaine Pavani de Freitas, gerente de marketing da Castelo Alimentos Foto cedida: Gislaine Pavani de Freitas

Mundo Agro: A Castelo chega aos 120 anos com muitas novidades. Como a empresa equilibra tradição e inovação ao longo de sua história?

‌



Gislaine Pavani de Freitas: Acreditamos que tradição e inovação andam juntas. Ao longo desses 120 anos, a Castelo sempre preservou seus valores e o cuidado com a qualidade dos produtos, mas sem deixar de acompanhar o que o consumidor busca em cada época. É esse equilíbrio que nos mantém relevantes: respeitamos nossa história e, ao mesmo tempo, estamos sempre atentos às novas tendências, trazendo soluções que combinam sabor, saúde e praticidade. Inovar faz parte do nosso jeito de evoluir, sem perder a essência que construiu a confiança na marca.

Mundo Agro: O que esse marco representa para a companhia em termos de posicionamento de marca e futuro?

Gislaine Pavani de Freitas: Celebrar 120 anos é um momento muito especial para a Castelo. É o reflexo de uma história construída com dedicação, confiança dos consumidores e compromisso com a qualidade. Ao mesmo tempo em que reforça nossa tradição e liderança no mercado, esse marco também nos inspira a olhar para o futuro com ainda mais inovação. Estamos em plena evolução, ampliando nosso portfólio, entrando em novas categorias e acompanhando as transformações do consumo com produtos que valorizam saúde, sabor e sustentabilidade.

Mundo Agro: O que motivou a Castelo a entrar na categoria de bebidas funcionais?

Gislaine Pavani de Freitas: O jeito de consumir mudou, especialmente entre os mais jovens, como os Millennials e a Geração Z. Hoje, as pessoas buscam opções mais saudáveis, que substituam os refrigerantes tradicionais e até o álcool no dia a dia. Nosso vinagre de maçã, que já é conhecido pelos seus benefícios, apareceu como o ingrediente ideal para criar uma bebida diferente: leve, gostosa e realmente funcional. A ideia sempre foi clara pra gente — oferecer algo que matasse a sede, mas que também fizesse bem de verdade, sem adição de açúcar e com ingredientes que cuidam do corpo, como as fibras prebióticas.

Mundo Agro: Quais foram os principais desafios no desenvolvimento da bebida com vinagre de maçã natural?

Gislaine Pavani de Freitas: O principal desafio foi justamente entrar em um segmento novo. Apesar da nossa longa experiência com vinagre, criar uma bebida funcional era um território inédito. Precisávamos entender como levar um produto com a cara da Castelo para esse universo e, mais do que isso, encontrar um diferencial real diante de tantos concorrentes já posicionados nesse mercado.

A escolha do vinagre de maçã foi natural — ele já é muito usado por quem busca bem-estar, especialmente nos famosos “shots” matinais. Mas nossa missão era outra: mostrar que dá pra aproveitar os benefícios do vinagre sem abrir mão de uma experiência gostosa. Trabalhamos na fórmula até chegar a um equilíbrio entre saúde e sabor. A inulina entrou como aliada, adoçando de forma leve e ainda trazendo fibras. No final, criamos uma bebida com propósito, sem adição açúcar, sem conservantes, com baixíssima caloria e com opções de sabores para agradar todos os gostos.

Mundo Agro: Como a collab com a Hope Drinks surgiu e como ela contribuiu para o projeto?

Gislaine Pavani de Freitas: Estávamos desenvolvendo o projeto internamente e, no processo de buscar um parceiro para o envase, conhecemos a Hope Drinks. Eles tinham o desejo de desenvolver um projeto com as características que apresentamos e, a partir dessa afinidade, decidimos unir forças. Foi uma parceria que aconteceu de forma muito natural — juntamos a tradição e a expertise da Castelo com a experiência da Hope no universo das bebidas saudáveis para construir, juntos, um produto com identidade, muita qualidade e que conversa com o que o consumidor busca hoje.

Mundo Agro: A linha já tem canais de distribuição definidos ou será lançada exclusivamente no APAS show?

Gislaine Pavani de Freitas: A APAS será nosso palco de lançamento oficial, mas a linha já nasce com um plano de distribuição multicanal. Estaremos presentes em redes premium de supermercados e farmácias, lojas de produtos naturais, academias, cafés e conveniências, além do nosso e-commerce próprio. O objetivo é atingir consumidores em momentos diversos de consumo, oferecendo uma experiência funcional, prática e acessível no dia a dia.

Mundo Agro: A linha Vinabio acaba de ganhar alcance nacional. Quais os diferenciais dos produtos em relação aos concorrentes?

Gislaine Pavani de Freitas: A Vinabio é uma linha que carrega autenticidade e propósito. Seu principal diferencial é o uso do vinagre de álcool da Castelo como princípio ativo, com apelo natural, seguro para ambientes com crianças e pets. É uma alternativa eficaz aos produtos de limpeza tradicionais, sem ingredientes tóxicos. Em um mercado cada vez mais atento à composição dos produtos, a Vinabio entrega segurança, sustentabilidade e performance — atributos que poucas marcas conseguem reunir simultaneamente.

Mundo Agro: Como a Castelo tem trabalhado a sustentabilidade tanto no desenvolvimento de novos produtos quanto em sua operação?

Gislaine Pavani de Freitas: Na Castelo, sustentabilidade faz parte do dia a dia. A gente leva isso em conta tanto no desenvolvimento de produtos — escolhendo fórmulas mais limpas, ingredientes naturais e embalagens recicláveis — quanto na nossa operação, sempre buscando consumir menos água e energia. Em 2024, por exemplo, investimos R$ 400 mil em projetos sociais que beneficiaram mais de 25 mil crianças e adolescentes. Também seguimos modernizando nossas fábricas com processos mais eficientes e responsáveis, porque acreditamos que crescer com consciência faz toda a diferença.

Mundo Agro: O que o público pode esperar do estande da Castelo nesta edição do APAS Show?

Gislaine Pavani de Freitas: Para comemorar os 120 anos da Castelo, preparamos um estande cenográfico inspirado no nosso símbolo, o castelo. Os visitantes poderão conhecer e degustar a nova linha de bebidas funcionais com vinagre de maçã natural e explorar a linha Vinabio, nossos produtos de limpeza à base de ácido acético, que agora contam com distribuição nacional. A linha será apresentada em um espaço que simula uma lavanderia, mostrando como os produtos se encaixam na rotina do dia a dia. O estande contará ainda com um espaço instagramável com um trono, para que os visitantes possam registrar sua visita. Será um estande que une inovação, sabor e afeto, reforçando a trajetória e o futuro da marca.

Mundo Agro: Qual é a expectativa da empresa em termos de negócios e relacionamento durante o evento?

Gislaine Pavani de Freitas: O APAS é um momento estratégico para ampliar relacionamentos e abrir novas frentes comerciais. Esperamos gerar negócios tanto com grandes redes quanto com canais especializados. Mas, além disso, queremos ouvir o mercado, captar insights e reforçar o propósito da Castelo como marca que evolui com o consumidor. A expectativa é sair do evento com parcerias fortalecidas, novos clientes e a certeza de que estamos no caminho certo.

E aí, bora fazer uma salada e uma vinagrete? Ah, mas a lista de produtos da Castelo Alimentos é enorme. É só conferir aqui Castelo Alimentos (@casteloalimentos) • Fotos e vídeos do Instagram

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp